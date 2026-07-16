Málaga recibe una nueva edición de Premier Padel con el mejor postpadel de la mano de Seagram’s 0,0%

Con el propósito de elevar la experiencia social del torneo, Seagram’s 0,0% estará presente con algunas de las ya activaciones más reconocibles del circuito. Durante toda la competición, un DJ será el encargado de poner ritmo al ambiente junto a la pista, acompañando la experiencia de los asistentes antes, después de los partidos y durante las pausas de juego. A esta experiencia se sumará también su ya conocida Fan Cam, una acción interactiva que enfocará al público de la grada en tiempo real para hacerle partícipe del espectáculo.

Los asistentes al torneo podrán disfrutar de la ya conocida terraza de Quinto Cuarto, ubicada en la explanada del recinto para convertirse en el punto de encuentro tras cada jornada deportiva. En este espacio, Seagram’s 0,0% organizará sesiones de DJ de jueves a sábado, de 18:00 h a 23:00 h, y cerrará el torneo el domingo con otra sesión de afterpadel de 16:00 h a 21:00 h, con el ambiente perfecto para seguir viviendo la experiencia de Premier Padel.

Además, coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol, la terraza de Quinto Cuarto contará con pantallas desde las que se retransmitirán los partidos de la Selección que coincidan con el torneo el martes, miércoles y domingo a las 21:00 horas, así como el sábado a las 23:00 horas, permitiendo a los asistentes disfrutar de los dos deportes más jugados en España.

Como broche a esta experiencia, el viernes 17 de julio, Seagram’s 0,0% celebrará una fiesta en el interior de Quinto Cuarto, con DJ de 23:00 h a 03:00 h, en una cita con la que se pondrá el cierre a una semana de competición que ha reunido a aficionados, jugadores y público local en torno a la música, el mejor ambiente y la energía que caracterizan al universo Seagram’s 0,0%.