Málaga, orgullosa del Besoccer UMA Antequera

Con Pedro Montiel, presidente de honor del club y ex director de Deporte de la UMA, repasamos los valores que imprimen a este equipo una condición especial, con la que han logrado alcanzar las más altas cotas. “Creo que esto no se va a volver a repetir nunca”, apunta Montiel, que no duda en calificar lo de ayer, ante Viña Albali como “el triunfo de los valores”. El ex directivo, orgulloso, nos contó que “este club basa su día a día en el respeto, la humildad, y que no vale todo para ganar. Esto es deporte de élite pero tiene que haber un mañana”, dijo en Más de Uno.