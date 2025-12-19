De Málaga a Laponia: Famadesa dona 1.000 juguetes esta Navidad y lleva sus productos hasta Laponia

En esta Navidad, Famadesa vuelve a convertir la ilusión en realidad. La empresa malagueña ha hecho entrega de un millar de juguetes para la infancia malagueña más vulnerable, a través de entidades como INPAVI, Cáritas o Cruz Roja, entre otras, merced al compromiso de su plantilla y a una campaña cargada de emociones reales y valores compartidos.

Este año, el mensaje corporativo vinculado a la donación, se cuenta desde la mirada de un niño, Pedro, hijo de un trabajador. El pequeño descubre, con asombro, orgullo y complicidad, cómo su padre (uno de los conductores) y sus compañeros, se convierten en protagonistas de una misión muy especial: llevar esperanza, en forma de juguetes y alegría, a quienes más lo necesitan.

“El vídeo de Navidad de este año refleja con ternura y autenticidad lo que somos como empresa y como familia”, ha señalado Federico Beltrán, presidente de esta industria cárnica. “Detrás de cada reparto, de cada caja, hay un corazón que late al ritmo de compromiso, esfuerzo y verdad. Y eso es lo que hace grande a Famadesa: su gente”.

Más de un centenar de misivas

La historia va más allá. Más de 100 cartas escritas por hijos de los trabajadores, que la empresa ha llevado directamente a Papá Noel, a su casa en Finlandia, gracias a una alianza con el @ElSignoAdventure. Mensajes, llenas de inocencia y esperanza, han sido entregados, en mano, al mismísimo Santa Claus, en Laponia. Éste se emocionó también profundamente, al recibir un inesperado regalo por parte del equipo: un lote de productos Famadesa, como símbolo de cariño, desde el barrio de Campanillas, Málaga. El vídeo no solo busca reflejar el lado más humano del equipo Famadesa, sino también rendir homenaje a quienes hacen posible cada día, llegar a miles de hogares de todo el mundo y poder llevar a cabo esta entrega masiva de juguetes, en Navidad.