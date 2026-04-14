Entrevista con Antonio Guerrero, director de Tecnología de Trevenque Group

Málaga acoge la V edición del e-Commerce Meeting

Málaga repite este 2026 como epicentro del negocio de las ventas online al ser elegida como sede para la quinta edición del e-Commerce Meeting. Un encuentro en el que expertos en comercio electrónico divulgan y debaten acerca de estrategias, herramientas y novedades.

Isabel Naranjo

Malaga |

La jornada, organizada por la tecnológica andaluza Trevenque Group, se celebra en el Hotel H10 Croma.

Entre los ponentes en cartel, destacan el manager de Iberia, Manuel Rodríguez; el diseñador web Ruben Divall; la experta en posicionamiento SEO MJ Cachón; el responsable de cuentas de Connectif, Alejandro Cruz, y el director de Tecnología y Seguridad de Trevenque Group, Antonio Guerrero.

Sobre Trevenque Group

En Trevenque Group somos más de 200 profesionales y cerramos 2025 con una facturación superior a los 15 millones de euros. Más del 70% de esa cifra proviene de nuestros servicios de Internet, es decir Cloud y eCommerce, donde la delegación de Málaga, en tan solo dos años, ya representa más del 10%. Apostamos por un modelo de Cloud gestionado y seguro, con nuestro propio datacenter en Andalucía, certificado con el Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto.

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