Málaga acoge la V edición del e-Commerce Meeting

La jornada, organizada por la tecnológica andaluza Trevenque Group, se celebra en el Hotel H10 Croma.

Entre los ponentes en cartel, destacan el manager de Iberia, Manuel Rodríguez; el diseñador web Ruben Divall; la experta en posicionamiento SEO MJ Cachón; el responsable de cuentas de Connectif, Alejandro Cruz, y el director de Tecnología y Seguridad de Trevenque Group, Antonio Guerrero.

Sobre Trevenque Group

En Trevenque Group somos más de 200 profesionales y cerramos 2025 con una facturación superior a los 15 millones de euros. Más del 70% de esa cifra proviene de nuestros servicios de Internet, es decir Cloud y eCommerce, donde la delegación de Málaga, en tan solo dos años, ya representa más del 10%. Apostamos por un modelo de Cloud gestionado y seguro, con nuestro propio datacenter en Andalucía, certificado con el Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto.