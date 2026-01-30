Kimpton Los Monteros Marbella lanza su nuevo programa de exposiciones temporales

on esta nueva programación, Kimpton Los Monteros amplía su propuesta experiencial más allá del alojamiento, integrando el arte contemporáneo como parte esencial del viaje, el descanso y la emoción. Un enfoque alineado con la filosofía Kimpton: hoteles con identidad, alma local y mirada internacional.

El arte como experiencia Kimpton

Mistakes reúne 21 obras realizadas en 2025, pinturas sobre papel y lienzo, en las que Ricardo Llinares reflexiona sobre el error no como fallo, sino como motor de aprendizaje, transformación y belleza. Las piezas dialogan con conceptos clave del universo Kimpton: autenticidad, vulnerabilidad, proceso y emoción.

La exposición conecta de manera orgánica con el tiempo del huésped, invitando a la contemplación pausada y a encontrar valor en lo imperfecto, lo inacabado y lo humano. Además, las obras están disponibles para su adquisición, ofreciendo al visitante la posibilidad de llevarse un recuerdo único y significativo de su estancia.

Esta muestra supone una evolución natural de la serie La Piel, presente en la colección permanente del hotel, reforzando la coherencia narrativa entre los espacios, el arte y la experiencia global de Kimpton Los Monteros.

Un programa expositivo con vocación de largo recorrido

El programa de exposiciones temporales continuará en junio con una gran muestra del artista malagueño Santiago Picatoste, presente tanto en zonas comunes como en habitaciones del hotel, y con obra en importantes colecciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Será una de las exposiciones culturales más destacadas del verano en Marbella.