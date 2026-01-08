La Junta proporciona un acceso más seguro por carretera al Parque Nacional Sierra de las Nieves

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido junto a la alcaldesa de Parauta, Katrin Ortega, a la inauguración de este renovado cruce, que “se ha remodelado no sólo para ganar en seguridad vial, sino para facilitar el acceso a unas instalaciones que está levantando el Gobierno andaluz para convertirse en puerta de entrada a nuestro parque nacional”.

Rocío Díaz ha destacado unas obras que se iniciaron en 2025 y que se han ejecutado “cumpliendo los plazos y las expectativas creadas”. “Queríamos contar ya con el acceso listo antes de que finalizaran las obras del centro de interpretación, un edificio que está llamado a representar la nueva etapa del parque desde que en 2021 fue declarado parque nacional tras décadas de esfuerzo de instituciones y sociedad civil"

Aunque el grueso de la inversión y mejoras en el parque corresponde a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, también se ha actuado con la mejora de la carretera de acceso (A-397). La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda adjudicó a la empresa Probisa la remodelación de este cruce por 755.000 euros, con cofinanciación de fondos europeos Feader.

Las obras han consistido en la construcción de un cruce seguro a la altura del kilómetro 13,8 de la carretera A-397, en el término municipal de Parauta hacia el camping municipal de Conejeras. La Consejería de Fomento ha dispuesto una intersección en forma de T, controlada por prioridad de paso. Debido a la intensidad de los vehículos en la carretera, se ha diseñado un carril central de almacenamiento y espera con cuñas de desaceleración y aceleración previa. Los giros a la derecha se resuelven de forma directa, mediante un carril de reducción de velocidad con una anchura de cuatro metros, al igual que el de incorporación a la carretera (carril de aceleración).