El Instituto Econospérides firma un acuerdo de colaboración con la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía

El Instituto Econospérides, servicio de estudios económicos de la Fundación Unicaja, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía (ACSYMA) con el objetivo de impulsar conjuntamente iniciativas de carácter formativo, divulgativo, científico y social.

La presidenta del Instituto Econospérides, Ángela Callejón, y el presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual, han rubricado este convenio, que establece un marco de cooperación orientado al intercambio de conocimientos, la organización de actividades conjuntas y la promoción de proyectos de interés común en los ámbitos económico y social.

La firma de este acuerdo refuerza el compromiso de ambas instituciones con la generación y difusión del conocimiento, así como con la promoción de la educación y la cultura en la sociedad, poniendo de manifiesto la voluntad compartida de fortalecer vínculos institucionales y avanzar en líneas de colaboración estratégica.

Instituto Econospérides

El Instituto Econospérides, servicio de estudios económicos de la Fundación Unicaja, surge en 2010 con el objetivo de habilitar un entorno para la generación, la gestión y la difusión del conocimiento económico. Entre sus fines se encuentra acercar la economía a los ciudadanos, contribuir a que éstos puedan disponer de una visión útil y razonada, y estimular a que adquieran un cierto grado de autonomía personal en su aproximación a los problemas económicos.