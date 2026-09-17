El III Torneo De Cotta Law – Todos con Cudeca vuelve a unir deporte y solidaridad en apoyo a la Fundación Cudeca

La Fundación Cudeca, De Cotta Law y el Club Raquetas de Mijas celebran la tercera edición del Torneo Solidario “Todos con Cudeca”, una cita deportiva y benéfica que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en las instalaciones del Club Raquetas de Mijas.

El torneo nace con el objetivo de recaudar fondos para contribuir al sostenimiento de los cuidados paliativos profesionales y gratuitos que la Fundación Cudeca ofrece a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas, así como a sus familias.

Esta iniciativa consolida la colaboración entre De Cotta Law, el Club Raquetas de Mijas y la Fundación Cudeca, aunando deporte, compromiso social y solidaridad en una jornada destinada a jugadores de diferentes edades y niveles.

Una jornada deportiva y solidaria para todos los niveles

El III Torneo De Cotta Law – Todos con Cudeca contará con diferentes categorías para fomentar la participación de jugadores y jugadoras de distintos niveles:

2ª masculina y femenina

3ª masculina y femenina

4ª masculina y femenina

5ª masculina y femenina

Mixto B

Mixto C

Sub 12

La inscripción tiene un coste de 25 euros e incluye un welcome pack con bolsa, camiseta y ticket para la paella.

Además de la competición deportiva, la jornada contará con una paella solidaria, juegos y una rifa solidaria, actividades que permitirán seguir recaudando fondos a beneficio de la Fundación Cudeca.

El torneo establece un mínimo de seis parejas por categoría, con premios para las parejas clasificadas en las diferentes posiciones y premio de consolación en todas las categorías.

Entre los premios se incluyen:

2ª masculina y femenina: 1º premio de 300 € y 2º premio de 150 €.

3ª masculina y femenina: 1º premio de 150 € y 2º premio de 100 €.

4ª masculina y femenina: 1º premio: cena + pala; 2º premio: paletero.

5ª masculina y femenina: 1º premio: desayuno + regalo deportivo; 2º premio: paletero.

Mixto B: 1º premio de 150 € y 2º premio de 100 €.

Mixto C: 1º premio: desayuno + regalo deportivo; 2º premio: paletero.

Sub 12: 1º premio: merienda + regalo; 2º premio: regalo deportivo.

El apoyo de instituciones y empresas colaboradoras, clave para hacer posible el torneo

Todo esto no sería posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Mijas y de las empresas colaboradoras que se han sumado a esta iniciativa solidaria, como El Corte Inglés, Spanish Estate Agent, Printex Custom, Lorena Café, Decathlon, Dalilly, Lumon, Tomapadel y S&M Consulting y Reclamos Bello.

La implicación de todas estas empresas y entidades contribuye a hacer posible la celebración de esta jornada, reforzando el carácter solidario del torneo y ayudando a que los fondos recaudados se destinen a apoyar la labor que desarrolla la Fundación Cudeca.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar ya pueden formalizar su inscripción a través de Vola o directamente en el Club Raquetas de Mijas, en el teléfono 951 00 11 11.

Con una inscripción de 25 euros, los participantes podrán disfrutar de una jornada que combina competición, convivencia y solidaridad, contribuyendo al mismo tiempo a una causa que tiene un impacto directo en pacientes y familias atendidos por Cudeca