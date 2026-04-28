El Hospital Regional de Málaga reúne a expertos internacionales en dermatología

El encuentro ha reunido a profesionales de España y Estados Unidos en una sesión orientada al intercambio de experiencias y al análisis de modelos asistenciales, avances diagnósticos y nuevas herramientas terapéuticas en el ámbito de la dermatología. Esta iniciativa ha permitido reforzar la proyección internacional del centro y consolidar su papel como referente en el desarrollo de la especialidad.

Durante la jornada se ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el servicio de Dermatología del hospital, que ha impulsado en los últimos años una evolución en la organización asistencial y en la incorporación de tecnología aplicada al diagnóstico y tratamiento de patologías cutáneas. En este sentido, el servicio ha desarrollado áreas específicas como la dermatología clínica avanzada, la cirugía dermatológica, la ecografía cutánea, la teledermatología o el láser médico, integrando asistencia, docencia e investigación.

La participación de la North American Clinical Dermatology Association ha facilitado un espacio de colaboración directa entre profesionales de ambos continentes, favoreciendo el análisis compartido de modelos organizativos y la identificación de oportunidades de mejora en la práctica clínica. Asimismo, la jornada ha contado con la participación del profesor José Aguilera, del Departamento de Dermatología de la Universidad de Málaga, reforzando la conexión entre la actividad asistencial, la investigación y la docencia universitaria.

El programa científico ha abordado algunos de los principales retos actuales de la especialidad, con un enfoque práctico y multidisciplinar. Entre los contenidos tratados destacan la dermatología pediátrica, la micología clínica avanzada, el melanoma y el cáncer cutáneo en entornos de alta exposición solar, así como el abordaje de patologías inflamatorias como la hidradenitis supurativa mediante técnicas de ecografía cutánea. También se han presentado nuevas tecnologías diagnósticas, como la termografía aplicada a dermatología, y avances en el tratamiento de anomalías vasculares mediante plataformas láser de última generación.