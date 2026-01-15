El Hospital Regional de Málaga aborda la gestión de la adversidad en una sesión del Talks HRUM

El Hospital Regional Universitario de Málaga dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebró ayer por la tarde una nueva sesión de su I ciclo de conferencias Talks HRUM en el Centre Pompidou Málaga, bajo el título ‘La gestión de la adversidad en la vida actual’. La charla fue impartida por Antonio Bordallo Aragón, director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del centro, y contó con la presentación del periodista y divulgador Pedro Luis Gómez.

La ponencia fue impartida por Antonio Bordallo, doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría y director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga, quien abordó, desde una perspectiva divulgativa, los retos emocionales y psicológicos a los que se enfrenta la ciudadanía en un contexto social marcado por la incertidumbre, el cambio constante y la presión cotidiana.

Durante su intervención, Bordallo reflexionó sobre por qué gestionar la adversidad resulta hoy más complejo, a pesar de que los indicadores objetivos muestran que vivimos mejor que nunca. En este sentido, explicó la diferencia entre adversidad y trauma, señalando que “la adversidad forma parte inevitable de la vida y puede generar aprendizaje, mientras que el trauma aparece cuando una situación desborda nuestra capacidad de afrontamiento y suele dejar secuelas si no se aborda”.

El ponente destacó que, aunque la esperanza de vida ha aumentado y existen menos accidentes mortales y analfabetismo, la percepción general es que la vida es más dura debido, entre otros factores, al aumento del estrés, la presión constante, la tecnología y las redes sociales. “Vivimos con el cerebro en alerta permanente”, señaló.

La conferencia abordó también el impacto emocional y biológico de la adversidad, recordando que el estrés mantenido en el tiempo afecta al sueño, la memoria y la regulación emocional, aunque existe capacidad de recuperación gracias a la neuroplasticidad. En este contexto, Bordallo subrayó la importancia de la resiliencia, entendida como la capacidad de reorganizarse y crecer tras la dificultad, y recordó que puede entrenarse con apoyo social, hábitos saludables y una gestión adecuada de las emociones.

La sesión concluyó con un mensaje centrado en el cuidado de la salud mental y la importancia de no minimizar el sufrimiento ajeno. “A veces no hay que dar soluciones, sino simplemente estar”, afirmó.

El I ciclo de conferencias Talks HRUM está impulsado por el Hospital Regional Universitario de Málaga, en colaboración con IBIMA Plataforma BIONAND, Fundación Bidafarma y los Museos de Málaga, con el objetivo de acercar el conocimiento sanitario y científico a la ciudadanía y fomentar la reflexión en torno a la salud.

La próxima sesión tendrá lugar el 4 de febrero, bajo el título ‘Secretos de una piel sana: los conocimientos dermatológicos que deberías tener’, y será impartida por Leandro Martínez, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Regional Universitario de Málaga. Para asistir, las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web www.talkshrum.es.