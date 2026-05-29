Grupo Alfil lanza una nueva convocatoria de Becas Francisco Gómez Reyes

Esta línea de ayudas contempla la concesión de 30 becas, distribuidas en 25 por mérito académico y 5 por logros deportivos para aliviar el coste del alojamiento en Málaga a estudiantes empadronados en Marbella. Las subvenciones, de hasta 1.800 euros, son aplicadas como descuento en la cuota de alojamiento en la Residencia Universitaria Alfil, situada en el campus universitario de Teatinos. Además, todos los alumnos empadronados en Marbella podrán beneficiarse de un descuento del 5% en los distintos alojamientos para estudiantes gestionados por la empresa marbellí en Málaga.

Las becas se enmarcan en el programa de Responsabilidad Social Corporativa y perpetúan el legado de Don Francisco Gómez Reyes, fundador de Grupo Alfil, quien durante su trayectoria profesional mostró una sensibilidad manifiesta por ayudar a los estudiantes de la ciudad a perseguir sus aspiraciones académicas. “A lo largo de su vida personal y profesional, Don Francisco siempre tuvo presente ayudar a quienes tienen dificultades, en especial, a quienes se esfuerzan. De esta cultura basada en la disciplina y exigencia, nace nuestro objetivo de premiar a los alumnos por sus méritos académicos", según explica Francisco Gómez Palma, actual CEO de Grupo Alfil.