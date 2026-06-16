Fundación Olivares recauda 72.000 euros en la IV Carrera Solidaria Banco Mediolanum

La IV Carrera Solidaria nocturna Banco Mediolanum a favor de Fundación Olivares ha vuelto a batir todos sus registros al alcanzar una recaudación superior a los 72.000 euros y reunir a 1.000 corredores entre niños y adultos, convirtiéndose en la edición más multitudinaria y solidaria desde su creación.

La prueba, celebrada en la tarde de ayer en Málaga, colgó el cartel de completo al agotarse todas las inscripciones disponibles, confirmando la consolidación de esta cita como uno de los principales eventos solidarios de la ciudad y el buque insignia de Fundación Olivares.

Además de alcanzar un récord de participación, la carrera ha logrado recaudar 72.000 euros para la entidad, superando ampliamente las cifras registradas en la edición de 2025, cuando se obtuvieron 63.625 euros de ingresos.

Uno de los aspectos que hacen única esta iniciativa es su modelo de colaboración solidaria. Más allá de las inscripciones de los corredores, la carrera consigue multiplicar su impacto gracias a la implicación directa del tejido empresarial y social malagueño. En esta edición han participado 63 empresas e instituciones colaboradoras que, junto a Banco Mediolanum y Fundación Mediolanum, han contribuido a incrementar significativamente la recaudación destinada a los proyectos de la entidad.

Este sistema de colaboración convierte la carrera en un ejemplo de solidaridad colectiva, donde ciudadanos, empresas, instituciones y entidades sociales unen esfuerzos para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y otras enfermedades crónicas graves.

Andrés Olivares, presidente de Fundación Olivares, ha agradecido la implicación de todos los participantes y colaboradores. “Cada dorsal representa mucho más que una inscripción. Detrás de esta carrera hay cientos de personas, empresas y entidades que creen en nuestro trabajo y hacen posible que sigamos acompañando a nuestros niños y sus familias. Haber alcanzado los 1.000 participantes y los 72.000 euros de recaudación es un resultado extraordinario para toda la sociedad malagueña”.

Los fondos obtenidos se destinarán a financiar las Unidades Asistenciales de Fisioterapia y Logopedia de Fundación Olivares, servicios especializados que ofrecen atención gratuita a menores con cáncer y otras patologías crónicas graves. Solo durante el último año, ambas unidades atendieron a una media de 50 menores en cada servicio y realizaron más de 2.300 sesiones individuales, además de terapias grupales semanales.

Desde Fundación Olivares han querido agradecer especialmente la colaboración de Banco Mediolanum, Fundación Mediolanum, las 63 empresas e instituciones participantes, los voluntarios y las administraciones públicas que han hecho posible una edición histórica.

Con estos resultados, la Carrera Solidaria Banco Mediolanum refuerza su posición como una de las iniciativas benéficas de mayor impacto de Málaga y una fuente fundamental de financiación para los programas asistenciales que Fundación Olivares desarrolla desde hace más de 16 años.