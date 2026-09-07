Freak Party [On Tour] llega a Centro Comercial Rosaleda con videojuegos, cultura geek y actividades gratuitas para toda la familia

Centro comercial Rosaleda recibirá los próximos 11 y 12 de septiembre Freak Party [On Tour], una iniciativa gratuita que acercará el universo geek, los videojuegos y la cultura pop a públicos de todas las edades.

La cita forma parte de un recorrido por 12 centros comerciales de diferentes puntos de España, producido por la empresa malagueña Kaiju World. En centro comercial Rosaleda el evento se celebrará el viernes de 16:00 a 22:00 horas y el sábado de 10:00 a 21:00 horas.

Una cita gratuita con la cultura geek

Freak Party [On Tour] propone una programación pensada para compartir en familia y con amigos. Los visitantes podrán participar en actividades vinculadas al entretenimiento, los videojuegos, la cultura pop y el ocio participativo, en una cita gratuita dirigida a familias, jóvenes y aficionados a los juegos de mesa.

Durante dos jornadas, el centro sumará un plan gratuito para familias, jóvenes y aficionados a los videojuegos, la cultura pop y los juegos de mesa.

Videojuegos, talleres y actividades para todos los públicos

Entre las actividades previstas destacan las zonas de juego con novedades de Nintendo Switch y PlayStation, los talleres de pociones y manualidades, los photocalls ambientados en series y películas populares, la zona de juegos de mesa, las actividades de baile y una exposición temática.

La programación combina propuestas de juego, creatividad y participación, con actividades pensadas para que los asistentes puedan disfrutar del evento a su ritmo.

Dos días de ocio familiar en centro comercial Rosaleda

Con la llegada de Freak Party [On Tour], centro comercial Rosaleda suma a su programación una actividad dirigida a familias y aficionados a la cultura geek, ampliando su agenda de propuestas gratuitas.

El evento se celebrará los días 11 y 12 de septiembre en centro comercial Rosaleda con acceso gratuito para todos los públicos.

Freak Party [On Tour] se celebrará los viernes de 16:00 a 22:00 horas y los sábados de 10:00 a 21:00 horas y realizará las siguientes paradas: