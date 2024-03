Francisco de la Torre: "Desde Málaga queremos aunar esfuerzos para que las empresas sumen conocimientos y sean más competitivas"

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsará la tracción de más de 500 empresas y entidades del ecosistema I+D+i en su edición 2024, y reunirá a profesionales procedentes de más de una veintena de países.

Así lo han adelantado hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, Teresa Riesgo; el secretario general de Investigación e Innovación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Posadas, y la vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha y secretaria ejecutiva de Crue I+D+i, Angela González. La presentación a medios y agentes del sistema nacional de la innovación ha tenido lugar hoy en la sede madrileña del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), cuya vicepresidenta de Innovación y Transferencia, Ana Castro, ha dado la bienvenida al acto.

Transfiere, que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), alcanza su decimotercera edición con una nueva puesta en escena que pone en el centro a un tejido empresarial con fuerza competitiva con el objetivo de visibilizar a las empresas como pilar del desarrollo innovador. Será bajo el paraguas de la iniciativa 'Transfiere Tracciona', una novedad esta edición que suma la innovación de las empresas, los organismos intermedios de la innovación, la academia y las administraciones públicas para impulsar las sinergias y la colaboración público-privada y privada-privada. De esta manera, el foro muestra su capacidad para traccionar la economía del conocimiento, donde cobran especial protagonismo los organismos intermedios tecnológicos y de la innovación con la participación de los clústeres, plataformas, parques, centros e institutos.

Será a través de la presencia de la Agencia Estatal de Investigación, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Asociación Nacional de CEEI (ANCES), la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit), la Federación Nacional de Clusters y AEIs (FENAIC), Innova-IRV Instituto Ricardo Valle de Innovación, la International Association of Sciencie Parks and Areas of Innovation, o el programa de ideación y aceleración de startups APTENISA.

Esta participación resalta el papel fundamental que desempeñan los organismos intermedios de la innovación en la promoción y la transferencia del conocimiento para la mejora de la competitividad innovadora del tejido empresarial nacional. Además de tener un espacio específico en la zona expositiva, también tendrán un papel destacado en el programa de contenidos.

En esta línea, Transfiere adquiere un destacado compromiso con el talento y el emprendimiento innovador, que encuentra en el foro diferentes oportunidades para posicionarse y acceder a opciones reales de financiación. Ya están registradas más de 75 startups en las diferentes propuestas, entre ellas la Open Call for Deep Tech Start-ups, coordinada junto a la Enterprise Europe Network (ENN) y la Red Europea de Business Angels (EBAN). La iniciativa, que ha recibido 82 candidaturas de las que han sido seleccionadas cinco, permitirá a las empresas emergentes aumentar su visibilidad ante inversores facilitando así el acceso a financiación.

Precisamente el evento contará con la participación de más de 40 inversores con una agenda específica que les permitirá conocer de primera mano los proyectos de las startups participantes o los 28 prototipos expuestos en la zona expositiva, que serán presentados por grupos de investigación y spinoffs en el espacio 'Research Center'.

Otro de los actores protagonistas de Trasfiere es la academia, que estará representada a través de la participación de 48 universidades del territorio nacional. Una participación impulsada por la colaboración con CRUE Universidades Españolas, que anualmente convoca a los grupos de investigación de las universidades españolas a través de Red OTRI para posibilitar la transferencia de conocimiento.

Cabe destacar que la Universidad de Amberes será la entidad académica internacional invitada en la edición 2024 de Transfiere. Como novedad en la internacionalización de Transfiere, se incorpora la participación de esta institución belga, con la que también se resalta la importancia de la contribución universitaria en la transferencia de conocimiento. Junto a ello, tendrán presencia expertos de otras universidades extranjeras