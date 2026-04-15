Entrevistamos a Elena Cobos, consejera delegada de Bodegas el Pimpi y a la actriz Belinda Washington

El Festival Soles de Málaga celebra este sábado su cita solidaria en la Plaza de Toros de la Malagueta

Málaga volverá a encenderse con la energía del Festival Solidario Soles de Málaga, una de las citas benéficas más importantes de la ciudad. Durante 12 horas ininterrumpidas de música, el público podrá disfrutar de conciertos en directo mientras contribuye a mejorar la vida de personas en situación de vulnerabilidad. Impulsado por Bodega El Pimpi y desarrollado actualmente por su Fundación, se celebrará en la Plaza de toros La Malagueta presentado entre otros por la actriz Belinda Washington.

Isabel Naranjo

Malaga |

Desde su nacimiento en 2018, Soles de Málaga se ha consolidado como un movimiento social que moviliza a miles de personas en torno a la solidaridad. En estos años ha reunido a más de 114.000 asistentes, ha apoyado a 104 ONG y ha logrado recaudar más de 1.054.000 euros destinados a proyectos sociales de la provincia, convirtiéndose en un referente de impacto social en Málaga.

La música volverá a ser el gran hilo conductor de esta jornada solidaria, con un cartel que reunirá a artistas del panorama nacional y local. Entre los nombres confirmados se encuentran el grupo Seguridad Social, Broken Peach, SuperHeavySound, Lady Shakes, Dr. No, Súper 8, Zayas, Comando G, Red Vintage Band y el DJ Juan Marín, configurando una programación diversa pensada para todos los públicos.

Como cada año, el festival destinará su recaudación a proyectos sociales que trabajan con colectivos vulnerables de la provincia. En esta edición, las entidades beneficiarias serán AFESOL, Nuevo Futuro, Prolibertas, Fundación Betania y ALAS Málaga, iniciativas que trabajan en ámbitos como la salud mental, la infancia en acogida, la reinserción social, la atención a emergencias y la prevención de la violencia sexual infantil en centros educativos.

El Festival Soles de Málaga ofrecerá además una experiencia cuidada al detalle, con una zona de pista equipada con césped y sombra para garantizar la comodidad del público, así como una variada oferta de comida y bebida de la mano de Bodega El Pimpi. Todo ello en un ambiente familiar y cercano pensado para compartir, celebrar y ayudar.

Bajo el lema “Conquista del SOL”, la ciudad volverá a reunirse durante doce horas para demostrar que la música puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación social y solidaridad. Las entradas (pases solidarios) ya están disponibles para quienes quieran formar parte de este festival que, año tras año, consigue iluminar Málaga.

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