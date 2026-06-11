Evolución en el sector de la vivienda de alta gama: los precios en máximos estabilizan las ventas y el bienestar se convierte en el nuevo lujo

Precios en máximos y un mercado que tiende a la estabilización

Durante la jornada, Mariano Beristain, Managing Partner de Diana Morales Properties | Knight Frank, desgranó las métricas clave del último año en el Triángulo de Oro (Marbella, Estepona y Benahavís). Los datos muestran síntomas evidentes de estabilización y un cambio de tendencia post-COVID. Aunque los precios por metro cuadrado han seguido subiendo (con incrementos cercanos al 10% en algunas áreas), el volumen total de compraventas interanuales ha experimentado descensos significativos: un 8,5% en Marbella y un 11,6% en Benahavís.

"“No estamos ante una crisis, sino ante una fase de mayor exigencia en precios. La demanda sigue siendo muy alta, pero los compradores analizan los precios con mucho más rigor que hace dos

años”, explicó Beristain, quien puntualizó que, según datos oficiales del Notariado, el ticket medio de la vivienda en Marbella se sitúa en 736.000 € y en Benahavís en 936.000 €, este último impulsado por las grandes villas de La Zagaleta y El Madroñal”.

El nuevo perfil del comprador: seguridad, salud y longevidad

Los ponentes de la mesa redonda, moderada por el presidente de DOM3, Charly Simon, coincidieron en que el perfil del inversor de súper lujo ha rejuvenecido y modificado drásticamente sus prioridades.

Álvaro Botella, presidente de la LPA (Leading Property Agents), destacó que el cliente actual ya da por sentada la calidad constructiva y busca "el alma" y la conexión con la naturaleza en las propiedades. Sin embargo, el factor decisivo hoy es la seguridad. Desde la asociación revelaron que en los dos últimos años se han cerrado operaciones de gran envergadura donde el denominador común absoluto ha sido la búsqueda de entornos protegidos y comunidades cerradas.

Por otro lado, se constató el auge del concepto de longevidad. El nuevo comprador del norte de Europa demanda viviendas equipadas con spas de última generación, zonas de entrenamiento avanzado y áreas preparadas para tratamientos de salud (como cámaras hiperbáricas). El bienestar físico ha desplazado a la domótica o los extras tradicionales como definición del verdadero lujo.