Exposición

Este jueves 16 de abril a las 19h se inaugura la exhibición “RE-correr RE-cordar RE-anudar” de la artista Licet González

Este proyecto expositivo ha sido comisariado por las profesoras de la Facultad Lola Lechado y Mar Cabezas, y coproducido por la Facultad de Bellas Artes y el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga

Redacción

Málaga |

Este jueves 16 de abril a las 19h se inaugura la exhibición “RE-correr RE-cordar RE-anudar” de la artista Licet González
Este jueves 16 de abril a las 19h se inaugura la exhibición “RE-correr RE-cordar RE-anudar” de la artista Licet González | Universidad de Málaga

La Sala de Exposiciones Chema Cobo de la Facultad de Bellas Artes y el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga presentan RE-correr RE-cordar RE-anudar, de la artista Licet González. La exposición se articula como un territorio de tránsito entre el arraigo, la memoria y la identidad de los cuerpos migrantes. Se crea un espacio donde el conjunto de dibujos a carboncillo funciona mediante la resignificación de las imágenes, utilizando la analogía, la metáfora y el simbolismo. Conceptos como el desplazamiento, la ruptura, la reconstrucción y la deconstrucción dialogan entre lo colectivo y lo personal, y establecen un paralelismo visual entre espacios de confinamiento animal y lugares asociados al tránsito migratorio.

Licet González (Caacupé, Paraguay, 1998) es graduada en Bellas Artes (2025) por la Universidad de Málaga. Actualmente cursa el Máster Universitario en Producción Artística Interdisciplinar en la Facultad de Bellas Artes (UMA). Ha participado en eventos colectivos como “Con títulos (12 o 14 performances)”, en la Galería Isabel Hurley, y en “Desordenar lo ordenado”;, dentro de A/R/Tográfica-Lab Unexpected Method (11ª edición), en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga / Museo Ruso Málaga.

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