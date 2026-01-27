SANIDAD

La Dra. Valeria Collard, nueva directora médica del Hospital HM Málaga

La Dra. Valeria Collard Borsotti ha sido nombrada nueva directora médica del Hospital HM Málaga tras desarrollar una destacada labor como médico especialista en pediatría en el Servicio de Urgencias Pediátricas desde noviembre de 2024. Licenciada en medicina, es médico especialista en pediatría y sus áreas específicas y Máster en Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento por la Universidad de Málaga

Isabel Naranjo

Malaga |

Nombramiento
En sus casi dos décadas de desempeño profesional, la Dra. Collard Borsotti ha combinado el plano asistencial pediátrico y de urgencias con la gestión estratégica y la práctica de la docencia, tanto en diversos hospitales de Málaga como en centros localizados en la provincia de Córdoba (Argentina). Esta versatilidad, entendimiento transversal de la medicina, visión internacional y experiencia especializada, la dota de un perfil altamente cualificado.

Collard reforzará la calidad asistencial, garantizará la seguridad del paciente y potenciará la colaboración con los profesionales sanitarios.

Para la directora territorial de HM Hospitales, la Dra. Virginia Grando, “la incorporación de la Dra. Collard Borsotti supone una apuesta por la experiencia y la excelencia a nuestros hospitales, así como un avance significativo en el compromiso por ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes”.

