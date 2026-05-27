La diseñadora malagueña Verónica Lagares conquista el Premio IAJ en SIMA 41 con su firma "Lagamiau"

Lagares González, graduada en Diseño de Moda y encargada de abrir el bloque horario de la tarde en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), cautivó al jurado experto con una cuidada colección multidisciplinar de naturaleza mixta, compuesta por estilismos tanto masculinos como femeninos. El discurso conceptual de Lagamiau se asentó con madurez en la experimentación de volúmenes, la exploración de nuevas texturas urbanas y la combinación de tejidos de diversas densidades, logrando trazar un puente perfecto entre el confort del streetwear y el diseño de vanguardia más sofisticado. La sobresaliente participación y posterior triunfo de la firma subraya la estrecha y fructífera relación de la plataforma SIMA 41 con el tejido creativo costasoleño, cuyas acciones de promoción e industria textil tendrán continuidad en esta 25ª edición con los desfiles oficiales de Málaga de Moda, marca impulsada por la Diputación de Málaga. El certamen ha destacado en esta edición por su extraordinaria capacidad de vertebración de la industria a nivel nacional, dividiendo su programa técnico en bloques de mañana y tarde. La sesión matinal ha dado comienzo a las 12:00 horas con el primer bloque de colecciones nupciales y de costura, a cargo de las firmas Laura Griffo (A Coruña), Orievh (Málaga), R4G Studio (Sevilla), Katherine Rivas (Perú), Lumâra, Koë Atelier (Hernani - San Sebastián) y Juan Martínez (Murcia). A las 13:30 horas ha tomado el relevo el segundo bloque de creadores, compuesto por Lidia Rubio (Jerez de la Frontera), Jaione Anzola (Bilbao), Apoteosik (Segovia), Laiavazz (Madrid), Veneno Blanco (Córdoba), Dia Zaga (Bilbao) y Sensum (Barcelona). La programación vespertina se ha reanudado a las 16:00 horas dando voz a las propuestas de las firmas Lagamiau (Málaga), Mente Inquieta Design (Huelva), Nina (Salamanca), Underdog Drama (Granada), Doliveira (Oviedo), Langarica (La Rioja) y Noelia Rodríguez (La Rioja). Posteriormente, a las 17:30 horas, la sección de nuevos talentos ha concluido su despliegue en pasarela con las colecciones de Emeká (Albacete), Vassaga (Málaga), Puliper, Luciacacabelos.brand (Grove, Pontevedra), Disimulada (Castellón / La Vall de Uxó) y Avenida de la Vía (Sagunto, Valencia). Tras el cierre de los bloques de Talent, el protagonismo de la jornada se ha trasladado a las 19:00 horas a la sección 'Flash', un espacio exclusivo reservado en esta ocasión para

la diseñadora Aleksandra Jendryka con su firma Ge de Rosa, sirviendo como broche de oro a las pasarelas previas a la entrega de galardones. Esta 25ª edición de SIMA 41 es posible gracias al apoyo estratégico de la Junta de Andalucía, la Cátedra de Moda Andaluza y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), junto a la colaboración activa de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). El evento cuenta con el firme respaldo institucional de las Diputaciones de Sevilla, Almería, Málaga, Córdoba, Cádiz y Huelva; el impulso de las marcas sectoriales Málaga de Moda, Córdoba D Moda y Talento Almeriense, así como de los Ayuntamientos de Sevilla, Cádiz, Ubrique y Villaverde del Río. En el sector privado, destacan como patrocinadores y colaboradores clave de la plataforma las firmas Flamentex, MIA Cosmetics Paris y el Teatro Flamenco Sevilla.