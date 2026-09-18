Dils Lucas Fox, plataforma especializada en asesoramiento estratégico, comercialización e inversión en activos inmobiliarios prime y super prime, inaugura oficina en Málaga,

Al acto de inauguración acudieron representantes del tejido institucional, empresarial e inmobiliario de la ciudad, así como clientes y colaboradores. Entre los asistentes se encontraban Carmen Casero, primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga; Kika Caracuel, vicepresidenta cuarta de la Diputación de Málaga y quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella; María Rosa Morales Serrano, delegada territorial de Fomento, Articulación y Vivienda en la provincia de Málaga y varios miembros del equipo de Dils Lucas Fox, entre ellos Paloma Pérez Bravo, CEO Residential; Setareh Mohregi, directora de Strategic Partnerships & Institutional Relations; y Sarah Bulaityte, manager de las oficinas de Marbella y Sotogrande.

Paloma Pérez Bravo, CEO Residential de Dils Lucas Fox, señala que “Málaga y la Costa del Sol son mercados estratégicos para Dils Lucas Fox por su creciente dimensión internacional y el dinamismo de su mercado residencial. Esta nueva oficina nos permite estar todavía más cerca de nuestros clientes y colaboradores y acompañar el crecimiento de la zona con un asesoramiento especializado y un profundo conocimiento local”.

La nueva sede permitirá a Dils Lucas Fox ampliar su capacidad de asesoramiento y comercialización en Málaga capital y su entorno, con cobertura en algunas de las principales áreas residenciales de la ciudad y la provincia. La apertura complementa la presencia de la compañía en la Costa del Sol y refuerza su cercanía con propietarios, compradores, inversores, promotores y colaboradores locales.