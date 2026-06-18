El Corte Inglés inaugura un Supermercado y una tienda de UNIT en Torremolinos

En el nuevo Supermercado, ubicado en la planta baja, los clientes podrán adquirir un amplio surtido de productos frescos, ultramarinos, congelados y refrigerados; utilizar los mostradores asistidos de panadería y pastelería, frescos y platos preparados; así como hacer uso de los servicios de envío a domicilio y recogida Click & Car. Además, la compañía ha activado una promoción inaugural: por compras realizadas entre el 18 y el 21 de junio, se entregará por el importe de cada compra su equivalente en cupones de 10€, canjeables en compras a partir de 60€ entre el 22 de junio al 15 de julio.

Asimismo, en la nueva tienda UNIT, situada en la planta superior, la compañía ofrecerá colecciones de moda hombre, mujer, infantil, sport y zapatería. Las prendas de UNIT, que destacan por combinar comodidad, funcionalidad y tendencias, están pensadas para vestir a toda la familia en cualquier momento del día. Esta tienda también contará con un mostrador de recogida de pedidos.