Entrevista con el Dr. José Antonio Trujillo, vicepresidente

Consejos saludables para los meses de verano, con el Colegio de Médicos de Málaga

Hablamos de aspectos como qué beber en verano para estar hidratado. Un análisis de lo que conviene o no beber, incluyendo zumos, refrescos, alcohol, combinados, etc., y las claves para una correcta hidratación, con sorpresas tan interesantes como que no siempre lo más frío es lo que calma la sed. Hacemos además un repaso a todo lo que se ve afectado por la subida de temperaturas y te ayudamos a combatir sus consecuencias.