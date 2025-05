Las juezas influencers "A hacer puñetas" presentan en el colegio de abogados el libro "Kit de primeros auxilios procesales"

Su autora es una magistrada que desde la experiencia en la primera y segunda instancia ha recopilado aquellas cuestiones que se plantean en la práctica y que no tienen una respuesta fácil. Nada de casos hipotéticos o de laboratorio, casos reales. Es un botiquín al que acudir en caso de «crisis procesal». Y por crisis procesal no nos referimos al allanamiento, desistimiento, renuncia o transacción, sino a aquellos supuestos en los no sabes por donde salir y además, tienes un plazo… o también a aquellos casos en los que necesitas impedir que el argumento de la contraparte prospere, y desde el punto de vista sustantivo lo tienes crudo.