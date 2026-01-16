¿Conoces las bondades de la aromaterapia? Hablamos de ella y de sus propiedades

Una guía completa y sencilla para conocer y aplicar todos los secretos de la aromaterapia.

La aromaterapia ha conocido un gran auge en los últimos años, pero muchas veces quienes recurren a ella están mal asesorados por ignorancia y por intereses comerciales. Ahora, una figura de renombre en este campo ofrece una obra que pone al alcance de cualquiera esta disciplina novedosa que cada día aporta nuevos conocimientos y descubrimientos fascinantes sobre los usos y efectos positivos de los aceites esenciales en la salud humana.

Un libro que explica en un tono cercano y amigable qué son los aceites esenciales, de dónde proceden, qué beneficios tienen y en qué consiste la aromaterapia.