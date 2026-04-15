Conocemos a Juan Carlos Martín García, nuevo presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga

Nada más asumir su responsabilidad, su primer acto como presidente ha sido reunirse con la plantilla, el voluntariado y los presidentes y presidentas de las sedes locales, con el objetivo de escuchar de primera mano sus impresiones, alinear prioridades y reforzar el trabajo coordinado. Este encuentro inicial subraya su voluntad de liderar desde la cercanía, apoyándose en quienes están cada día al lado de las personas afectadas por el cáncer.

Martín afronta esta nueva etapa con el compromiso de promover una atención más humanizada, ampliando el alcance de los servicios gratuitos que la Asociación ofrece y reforzando su accesibilidad en toda la provincia. Entre sus prioridades destacan potenciar la prevención, sensibilizar sobre hábitos de vida saludables y apoyar el avance de la investigación como pilares fundamentales para mejorar la supervivencia y el bienestar de los pacientes y sus familias.

Con su incorporación, la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga consolida su propósito de seguir creciendo como referente provincial, garantizando un acompañamiento integral y trabajando para que cada persona afectada por el cáncer, viva donde viva, reciba el apoyo que necesite.