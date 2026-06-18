GASTRONOMíA

Cielo by Florentine reabre sus puertas para celebrar el verano al más puro estilo mediterráneo

Cielo by Florentine reabre sus puertas para celebrar el verano al más puro estilo mediterráneo El primer y más auténtico rooftop de la milla de oro marbellí arranca la temporada con su exclusiva propuesta que combina gastronomía, diseño y energía vibrante con unas vistas incomparables..

Isabel Naranjo

Madrid |

Gastronomia
Cielo by Florentine reabre sus puertas para celebrar el verano al más puro estilo mediterráneo | www.ondacero.es

Este espacio de Urban Italian Group, inspirado en Florentine -el primer concept o gastronómico del grupo en España, presente también en Estocolmo y recientemente en Madrid -, inicia una nueva temporada con su exclusiva propuesta pensada para disfrutar con los sentidos.

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