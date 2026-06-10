El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Má-laga celebra el Día Mundial del Donante de Sangre

La conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, el 14 de junio, coincide con el nacimiento de Karl Landsteiner, premio Nobel de Medicina y descubridor de los gru-pos sanguíneos ABO.

Este año la campaña se celebra bajo el lema “Una gota de humanidad: Donemos san-gre. Salvemos vidas”, y tiene como principales objetivos impulsar el crecimiento soste-nido de la donación de sangre regular y voluntaria en todo el mundo, apoyando el ac-ceso equitativo a sangre segura y sistemas de salud resilientes; sensibilizar sobre la necesidad crítica de donaciones de sangre y plasma y su impacto en salvar vidas, al tiempo que se inspira a una nueva generación de donantes; y destacar y agradecer la contribución vital de los donantes de sangre a la salud y el bienestar, así como promover los valores de solidaridad, humanidad y responsabilidad colectiva;

Los actos programados por el Día Mundial del Donante en Málaga incluyen una colecta especial de donación de sangre y plasma, que tendrá lugar el jueves 11 de junio en el Centro de Transfusión, situado en el Hospital Civil, en horario de 09:00 a 21:00 horas. Debido a las obras del nuevo hospital se aconseja acudir en transporte público al Centro de Transfusión, y para facilitar el desplazamiento la EMT colabora proporcionando bille-tes con dos trayectos gratis para utilizar en el día a aquellas personas que acudan a donar en autobús. En el caso de los donantes de plasma, es conveniente pedir cita previa (de 9 a 14 horas) en los teléfonos 951034120 o terminado en 21.

Además, y para conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre, el centro realizará una entrega de diplomas e insignias a 432 donantes de Málaga Capital que en 2025 efectuaron su décima donación.