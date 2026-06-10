SOLIDARIDAD

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Má-laga celebra el Día Mundial del Donante de Sangre

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, integrado en la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células de Andalucía dependiente del Servicio An-daluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, celebra el Día Mundial del Donante de sangre con una colecta especial y la entrega de distin-ciones a donantes de Málaga.

Isabel Naranjo

Malaga |

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El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Má-laga celebra el Día Mundial del Donante de Sangre | www.ondacero.es

La conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, el 14 de junio, coincide con el nacimiento de Karl Landsteiner, premio Nobel de Medicina y descubridor de los gru-pos sanguíneos ABO.

Este año la campaña se celebra bajo el lema “Una gota de humanidad: Donemos san-gre. Salvemos vidas”, y tiene como principales objetivos impulsar el crecimiento soste-nido de la donación de sangre regular y voluntaria en todo el mundo, apoyando el ac-ceso equitativo a sangre segura y sistemas de salud resilientes; sensibilizar sobre la necesidad crítica de donaciones de sangre y plasma y su impacto en salvar vidas, al tiempo que se inspira a una nueva generación de donantes; y destacar y agradecer la contribución vital de los donantes de sangre a la salud y el bienestar, así como promover los valores de solidaridad, humanidad y responsabilidad colectiva;

Los actos programados por el Día Mundial del Donante en Málaga incluyen una colecta especial de donación de sangre y plasma, que tendrá lugar el jueves 11 de junio en el Centro de Transfusión, situado en el Hospital Civil, en horario de 09:00 a 21:00 horas. Debido a las obras del nuevo hospital se aconseja acudir en transporte público al Centro de Transfusión, y para facilitar el desplazamiento la EMT colabora proporcionando bille-tes con dos trayectos gratis para utilizar en el día a aquellas personas que acudan a donar en autobús. En el caso de los donantes de plasma, es conveniente pedir cita previa (de 9 a 14 horas) en los teléfonos 951034120 o terminado en 21.

Además, y para conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre, el centro realizará una entrega de diplomas e insignias a 432 donantes de Málaga Capital que en 2025 efectuaron su décima donación.

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