La catedrática de Ingeniería Química, Olga Guerrero, es candidata para rectora de la UMA

Las elecciones en la Universidad de Málaga, para elegir al próximo rector o rectora tendrán lugar el próximo viernes 1 de diciembre. Cuatro candidatos aspiran a dicho puesto. Para conocer a los aspirantes, su programa y sus planes para la institución académica, en Más de uno Málaga hacemos una ronda para conocer a cada uno de ellos.

Olga Guerrero es catedrática de Ingeniería Química. En sus 18 años en la UMA, ha desempeñado diversos puestos de gestión, entre ellos el cargo de vicerrectora adjunta de Proyección y Cooperación Internacional hasta 2020. Sin embargo, a pesar de ostentar dicho puesto, no ha sido miembro del equipo de gobierno ni de la dirección. En el curso académico 2013- fue secretaria académica del centro asociado de la UNED en Málaga.

Un cambio de rumbo, "sin ponerla patas abajo"

El programa de Olga Moreno se basa en cinco ejes esenciales: eliminar burocracia, mejorar la transparencia y la gestión económica, potenciar la proyección de la marca UMA. Por otro lado, también aspira a mejorar la competitividad de la institución académica y su capacidad de obtener fondos, su conexión con la sociedad a través de la cultura, el deporte, su relación con empresas y con formación continua.

Estos retos nacen de un "análisis en profundidad" realizados por el equipo de Moreno como una necesidad de cambio.

Su valor diferencial: es la única mujer

Además de haber sido la última en presentar su candidatura, es la única mujer. "Lo hago por las mujeres", afirma Moreno. Para ella, es necesario que haya una candidatura que sea de una mujer, porque considera que hace falta que las mujeres empiecen a ocupar puestos de responsabilidad dentro de la institución.

¿Hay plan B?

En caso de no contar con el respaldo necesario de la comunidad universitario para convertirse en la nueva rectora de la UMA, Moreno se abstendría de formar parte de otros equipos de gobierno. Su intención de presentarse a las elecciones, además de "porque es necesario que haya un cambio", es para saldar una deuda personal. "A mi la universidad me ha dado mucho, yo también le he aportado mucho, pero ahora quiero devolverle todo lo que me ha dado", confiesa.