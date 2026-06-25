El Campus Sabinillas abre la temporada estival de los Campus Fundación Unicaja

Arranca la temporada estival de los Campus Fundación Unicaja 2026 con el inicio del primer turno del Campus Sabinillas. Medio millar de participantes ya están disfrutando desde este miércoles del primer turno de este campamento, el más antiguo de España, y por el que este verano pasarán 3.500 jóvenes para disfrutar hasta el 2 de septiembre de una experiencia de convivencia basada en el ocio, el tiempo libre y el contacto con el mar.

En total, más de 6.800 jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y 16 años disfrutarán este verano de la oferta de ocio, deporte y convivencia que ofrecen los seis campamentos estivales con los que cuenta la institución: Campus Sabinillas, Campus Ronda, Campus Baloncesto (Málaga), Campus Náutico (El Puerto de Santa María), English Camp y Tech&Play Camp (Ronda).

Así, tras Campus Sabinillas, este próximo sábado 27 de junio comenzarán también el Campus Ronda y el Campus Baloncesto que se celebran hasta finales de julio. Un total de 2.650 chicos y chicas participarán este año en el clásico campamento rondeño y el campamento dedicado al baloncesto que se celebra en la Residencia Escolar Andalucía de la capital malagueña.

El 25 de julio arrancará el Campus Náutico, que se desarrollará en dos turnos hasta el 9 de agosto en Coto de la Isleta en El Puerto de Santa María (Cádiz) con 150 participantes. En este campamento los participantes podrán practicar surf, vela y pádel-surf, pasear en kayaks, visitar Cádiz y dar paseos en lancha a motor en un entorno de una gran riqueza natural.

El entorno de ‘Las Delicias’ en Ronda acogerá durante el mes de agosto a 400 jóvenes para vivir la experiencia inmersiva en English Camp y disfrutar de la última propuesta en incorporarse a la oferta de campamentos, Tech&Play Camp. En English Camp, que se celebrará del 8 al 15 de agosto, los participantes perfeccionarán su nivel de inglés con profesores nativos a través de todo tipo de actividades lúdicas. Por otro lado, del 16 al 23 de agosto, tendrá lugar el Tech&Play Camp, que combinará la tecnología, los videojuegos y la creatividad digital con la inmersión lingüística en inglés, así como el resto de actividades lúdicas habituales de los campamentos de la Fundación.

La programación de los Campus incluye actividades como veladas, escape room, silent disco, paintball, rocódromo, pasarelas acuáticas, miniquads, touchball, pickleball, multivoley y pádel smash. A nivel deportivo, los participantes disfrutarán de propuestas innovadoras como survival experience, geocaching, simuladores deportivos, talleres medioambientales, aisports o speedminton. Como novedad, dentro de la apuesta por la innovación de la institución, este verano se contará con una nueva sala de ocio interactiva, un espacio innovador para el desarrollo de actividades lúdicas, educativas y de entretenimiento y se han incorporado nuevos hinchables temáticos destinados a la práctica de deportes competitivos y juegos de habilidad. Además, se pondrán en marcha nuevos talleres de Inteligencia Artificial aplicada al ámbito educativo, que complementan la práctica deportiva, la convivencia, el desarrollo personal y la adquisición de competencias digitales.

Un año más, la Fundación Unicaja apuesta por mejorar las instalaciones mediante actuaciones de renovación y acondicionamiento de espacios deportivos, recreativos y de convivencia, así como la incorporación de nuevos recursos destinados a enriquecer la experiencia educativa y de ocio de los participantes. Así, se han incorporado en esta edición mejoras como una sala Interactiva, un espacio de ocio en playa, mejora de la zona de educación vial, además de la incorporación de nuevos elementos para actividades lúdicas y deportivas. Además, la institución mantiene su compromiso con el medio ambiente con una nueva edición de la iniciativa ‘Un niñ@, un árbol’. En su apuesta por la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad, y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se vuelve a promover la plantación de un árbol por cada participante en los municipios donde se desarrollan los Campus.

Con más de seis décadas de trayectoria, los Campus Fundación Unicaja continúan siendo una de las iniciativas educativas y de ocio juvenil de referencia en Andalucía y uno de los programas con mayor participación de la institución dentro de su compromiso con la educación integral de la infancia y la juventud. Cada año incluyen nuevas propuestas de ocio, que además están en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), presentes tanto en el diseño de la programación de cada campamento como en los procesos de gestión y actividades. En esta edición, más de 6.800 jóvenes disfrutarán de la oferta estival de los Campus Fundación Unicaja, cifra a la que se suma el centenar de participantes que ya disfrutó el pasado febrero de la propuesta de invierno gracias al Campus Nieve que se desarrolló en Sierra Nevada (Granada).

Las inscripciones a los Campus Fundación Unicaja siguen abiertas en la web https://www.fundacionunicaja.com/. Más información en el número de teléfono 952 876 832 (en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas) y en el correo electrónico campus@fundacionunicaja.com.