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“Cada vez somos más”: la UMA reúne en un foro a mujeres ciberlíderes de Andalucía

La Universidad de Málaga se ha convertido esta mañana en el punto de encuentro del talento femenino andaluz de la ciberseguridad con la celebración en la Escuela de Ingeniería Informática del tercer 'Foro de Mujeres Cyber-líderes de Andalucía’. Se trata del segundo aniversario de esta cita, que busca visibilizar e impulsar a mujeres referentes en el sector tecnológico.

Isabel Naranjo

Malaga |

Contamos además que el próximo sábado 9 de mayo se llevarán a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática unos talleres tecnológicos gratuitos para niñas de 6 a 16 años organizados por Oracle, la Universidad de Málaga y Málaga TechPark. La iniciativa Oracle4Girls (O4G) de Oracle tiene como objetivo inspirar a las chicas a estudiar carreras de ciencias y tecnología, lo que se conoce por STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), así como ayudar a dar un impulso al sector TIC, donde las mujeres están poco representadas.

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