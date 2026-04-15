“Cada vez somos más”: la UMA reúne en un foro a mujeres ciberlíderes de Andalucía

Contamos además que el próximo sábado 9 de mayo se llevarán a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática unos talleres tecnológicos gratuitos para niñas de 6 a 16 años organizados por Oracle, la Universidad de Málaga y Málaga TechPark. La iniciativa Oracle4Girls (O4G) de Oracle tiene como objetivo inspirar a las chicas a estudiar carreras de ciencias y tecnología, lo que se conoce por STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), así como ayudar a dar un impulso al sector TIC, donde las mujeres están poco representadas.