Carmen Casero: "Veo complejo el desarrollo de lo proyectado en el Astoria, pero hay muchos casos de conservación de restos que podrían servir de ejemplo"

Algunos, paralizados por completo y reactivados tras el cambio de gobierno; otros, sencillamente puestos en marcha y algunos otros, que parecen seguir durmiendo el sueño de los justos. No son pocos los asuntos que requieren de una doble firma (la autonómica y la local) y que han supuesto encontronazos más que evidentes entre dos partes diferenciadas, con competencias de ámbito regional o local según el caso, y con un prisma distinto desde el que ver el color de la cosa; lo bueno o malo de un proyecto y, por ende, valorar de forma distinta si algo es o no bueno realmente para el conjunto de la sociedad. Y en este sentido, solo hay que echar la vista unos años atrás, para recordar cómo han litigado verbalmente ayuntamiento y junta, en asuntos de la magnitud del Metro, esa obra de apenas 15 años, para que aún en 2021 el suburbano no haya llegado al centro de Málaga. Una infraestructura clave para el desarrollo de una ciudad que aspira a seguir en cabeza de las capitales españolas. Una necesaria actuación en pro de la movilidad sostenible que ha cambiado en varias ocasiones su desarrollo, con planes que pasaron por una línea hasta el este de la ciudad, pasando por la propuesta de tranvía, y dejando una foto real que hace que, en verano de 2021, el hito sea haber podido finalizar la excavación de túneles y casi alcanzar la Alameda... algo que parece llegará por fin en 2022.

El avance de las obras del Metro

Y es que los trabajos del Metro de Málaga en los dos tramos que discurren por el centro histórico daban hace unas semanas un nuevo paso con el inicio de las labores de colocación de la catenaria, actividad dentro del contrato de instalaciones y arquitectura de estaciones entre Renfe/El Perchel y Atarazanas. Las primeras actividades que se llevan a cabo consisten en la implantación de los soportes de fijación de la catenaria, que es tipo rígida, y que es la utilizada en todo el trazado subterráneo del suburbano. Una vez llevados a cabo los trabajos iniciales, tanto topográficos como de replanteo para el montaje de estos soportes auxiliares de fijación, se ha iniciado también la colocación de estos elementos, tanto en el andén -1 de la Estación Guadalmedina (que consta de dos andenes), como en el andén único de la Estación Atarazanas. El estado de avance en la ejecución del trazado del Metro de Málaga entre Renfe, una vez rebasada la Estación El Perchel, y Atarazanas, en la Alameda Principal, de un kilómetro de longitud, presenta ya la obra de infraestructura y urbanización entre Guadalmedina y Atarazanas concluida, desde junio de 2020, y en su recta final la obra de terminación de la infraestructura y urbanización entre Renfe y Guadalmedina. En virtud de dicho avance, se pudieron iniciar los trabajos de instalaciones y arquitectura de estaciones el 28 de julio de 2020, a lo que se suma el inicio del suministro y ejecución de la superestructura de vía (carriles y aparatos de vía), cuyo contrato se formalizó el pasado 26 de abril.

Fomento… actuaciones clave para la ciudad… y la relación obligada entre Junta y Ayuntamiento que, parece enderezada, a raiz del cambio político de hace dos años, pero no es lo único que vincula a ambas administraciones. Aunque hay sintonía, proyectos relevantes para la ciudad dependen de ese entendimiento que no siempre es viable desde el minuto 1. Porque hay criterios diferentes o porque hay formas distintas de enfocar el problema. La Junta, en este caso en el ámbito de Cultura, y el Ayuntamiento, se ven en los últimos meses comprometidos por una decisión que puede ser importante para el futuro de la ciudad, en uno de sus lugares más emblemáticos: la plaza de la Merced.

En esta materia, la delegada de Fomento apuntaba en Más de Uno que "han sido demasiadas falsas expectativas y preferimos seguir siendo prudentes con los plazos".

Astoria: "la patata caliente"

En concreto, en todo lo que respecta al planteamiento en el solar de los antiguos cines Astoria, donde el debate sigue abierto a la par que la zanja enorme que solo unas vallas de gran altura logran tapar: en el último pleno, se volvió a hablar y mucho del futuro de ese terreno. Parcela estratégica que volvió, sí, a protagonizar sendas mociones de PSOE, y Adelante Málaga, para pedir que se siga excavando en el subsuelo de la parcela, «ante el extraordinario valor de los restos arqueológicos hallados y la hipótesis de que puedan localizarse más restos y más importantes, así como estudiar la mejor forma de conservarlos y dotarlos de alguna figura de protección patrimonial de las que se contemplan en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía».

El Ayuntamiento dice que seguirá los criterios de los técnicos de la Junta, que deben dictaminar qué se puede hacer en ese céntrico suelo tras el análisis de las arqueólogas encargadas de la excavación. No salvo adelante la otra moción, que directamente pedía que se deje libre de construcciones la parcela y se redacte un proyecto para ampliar la plaza de la Merced, algo que aún está por ver, pero que no se plantea el equipo de gobierno, defensor de un proyecto de ciudad en ese enclave, vinculado a cultura y ocio.

En todo caso, al respecto de esa patata caliente que aún no determina su estado final, la Junta de Andalucía ya ha admitido que el informe arqueológico en la finca del Astoria no impide que el ayuntamiento de Málaga plantee un edificio en la parcela, pero sí que lo dificulta, ya que el equipamiento tendría que ubicarse en la parte del solar que no está ocupado por los restos, ya que la premisa está en salvaguardar los restos encontrados. Con todo, sigue en el aire lo que allí pueda acontecer, como siguen pendientes de una determinación total asuntos como la situación del parque marítimo terrestre de Arraijanal, atascado desde hace años, y otro que adquiere ya un carácter histórico: el cauce del río Guadalmedina a su paso por la ciudad, que sin solución definitiva sigue siendo cicatriz para una Málaga que merece algo mejor en ese punto.

Al respecto, Casero reconoce que" veo complejo el desarrollo de lo proyectado, pero hay muchos edificios que han logrado conservar y exponer los restos encontrados. En todo caso", añadió, "corresponde al Ayuntamiento, que es promotor y propietario, decidir cómo lo hace", apuntó.