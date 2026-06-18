ZOOLOGICO

BIOPARC Fuengirola celebra 25 años demostrando que los zoológicos pueden cambiar el mundo

Hace 25 años abrió sus puertas BIOPARC Fuengirola. Lo hizo sobre los cimientos del antiguo Zoológico Municipal de Fuengirola, una instalación que durante décadas formó parte del paisaje urbano y emocional de la ciudad, pero que respondía a una concepción de los zoológicos muy distinta a la actual.

Isabel Naranjo

Malaga |

Bioparc
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A finales del siglo XX, comenzaba a abrirse paso una nueva forma de entender la relación entre las personas y la naturaleza, una visión en la que la conservación, la educación y el bienestar animal pasarían a ocupar un papel protagonista. En ese contexto nació una propuesta que cambiaría para siempre la historia de este espacio y contribuiría a posicionar a Fuengirola como un referente internacional.

Una visión pionera para un nuevo siglo

Detrás de aquella transformación se encontraba José Maldonado, presidente de Rain Forest y principal impulsor del proyecto BIOPARC Fuengirola.

Convencido de que los zoológicos debían evolucionar para responder a los retos ambientales del siglo XXI, presentó una propuesta innovadora para la gestión del antiguo zoológico municipal. Su proyecto apostaba por recrear ecosistemas naturales inmersivos que permitieran a los visitantes adentrarse en algunos de los lugares más biodiversos del planeta, generando una experiencia capaz de acercar la naturaleza a la sociedad de una forma mucho más profunda.

Aquella visión resultó adjudicataria del concurso público y marcó el inicio de una transformación que, veinticinco años después, continúa siendo un referente dentro del sector zoológico europeo.

Una filosofía que une naturaleza, arte y conservación

Desde sus orígenes, BIOPARC Fuengirola ha estado guiado por una idea fundamental de Rain Forest: la conservación comienza cuando las personas se enamoran de la naturaleza.

Cada rincón del parque ha sido concebido como una experiencia donde la belleza, el paisaje, la vegetación, la arquitectura y los animales forman parte de los mismo. El objetivo no es únicamente observar la naturaleza, sino sentirla y comprenderla.

Acercar esa realidad a quienes difícilmente podrían contemplarla en estado salvaje ha sido una de las grandes motivaciones del proyecto desde su nacimiento. Porque sólo aquello que se conoce y se valora puede llegar a protegerse.

Esta filosofía ha convertido BIOPARC Fuengirola en mucho más que un parque zoológico. Es un espacio diseñado para despertar la curiosidad, la admiración y el respeto hacia la biodiversidad, generando en los visitantes una experiencia capaz de inspirar compromiso con la conservación del planeta.

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