Benito Gómez abandera la oferta gastronómica de Fairmont La Hacienda Costa del Sol

Fairmont La Hacienda Costa del Sol es un resort de lujo que ofrece una experiencia inigualable para los viajeros más exigentes. Situado en la Costa del Sol, a una hora de Málaga, 30 minutos de Marbella o 20 minutos del aeropuerto de Gibraltar, el resort combina tradición española con lujo contemporáneo en un entorno que captura la esencia de la hospitalidad innovadora y refinada.

Fairmont Hotels & Resorts es una marca internacional de hostelería de lujo reconocida por su incomparable portfolio de 96 hoteles extraordinarios, donde los grandes momentos de la vida, los placeres y los hitos personales se celebran y recuerdan tras cualquier visita.

Desde grandes hoteles hasta refugios urbanos, desde 1907 Fairmont ha creado hoteles magníficos, significativos e inolvidables, ricos en carácter y profundamente conectados con la historia, la cultura y la comunidad de sus destinos, con direcciones de renombre como The Plaza en Nueva York, The Savoy en Londres, Fairmont San Francisco, Fairmont Banff Springs en Canadá, Fairmont Doha y Fairmont The Palm en Dubái.

Los hoteles Fairmont son los epicentros sociales de sus ciudades, lugares de reunión emblemáticos donde convergen personas, culturas e ideas. Famoso por su servicio atractivo, sus impresionantes espacios públicos, su cocina de inspiración local y sus emblemáticos bares y salones, Fairmont también se enorgullece de su enfoque pionero en materia de hospitalidad y su liderazgo en prácticas de sostenibilidad y turismo responsable.

Fairmont forma parte de Accor, un grupo hotelero líder en el NOTA DE PRENSA FAIRMONT LA HACIENDA COSTA DEL SOL mundo con más de 5700 establecimientos en más de 110 países, y es una marca participante en ALL Accor, una plataforma de reservas y programa de fidelización que ofrece acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias.