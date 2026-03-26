TURISMO

Beneste Nerja Hostal abre el 27 de marzo con un concepto mediterráneo

Beneste Hoteles inaugurará el próximo 27 de marzo el nuevo Beneste Nerja Hostal, un proyecto que marca un nuevo paso en la evolución de la cadena tras la adquisición del inmueble y su completa renovación como un espacio pensado para parejas jóvenes que buscan un contacto con la cultura y entorno de la Axarquía.

Isabel Naranjo

Malaga |

Nerja
Beneste Nerja Hostal abre el 27 de marzo con un concepto mediterráneo | www.ondacero.es

El establecimiento ha sido reformado íntegramente, renovando el 100% de sus unidades alojativas y adaptando los espacios a un concepto de lifestyle mediterráneo, donde el diseño, la luz natural y los materiales evocan el carácter del destino.

El objetivo es ofrecer un alojamiento moderno y acogedor, alineado con el estilo de vida de viajeros jóvenes y parejas que buscan estancias flexibles en destinos turísticos como Nerja. Además, los huéspedes podrán disfrutar de todos los servicios de Beneste Villa Flamenca, como el Centro de Ciclismo, piscina de agua salada, rooftop con camas balinesas, jacuzzi, y una zona wellness equipada con hammam, ducha de jets y sauna.

Asimismo, tendrán la opción de desayunar en nuestro restaurante buffet o disfrutar de la oferta gastronómica en nuestros bares, abiertos todos ellos también a la comunidad local.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer