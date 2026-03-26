Beneste Nerja Hostal abre el 27 de marzo con un concepto mediterráneo

El establecimiento ha sido reformado íntegramente, renovando el 100% de sus unidades alojativas y adaptando los espacios a un concepto de lifestyle mediterráneo, donde el diseño, la luz natural y los materiales evocan el carácter del destino.

El objetivo es ofrecer un alojamiento moderno y acogedor, alineado con el estilo de vida de viajeros jóvenes y parejas que buscan estancias flexibles en destinos turísticos como Nerja. Además, los huéspedes podrán disfrutar de todos los servicios de Beneste Villa Flamenca, como el Centro de Ciclismo, piscina de agua salada, rooftop con camas balinesas, jacuzzi, y una zona wellness equipada con hammam, ducha de jets y sauna.

Asimismo, tendrán la opción de desayunar en nuestro restaurante buffet o disfrutar de la oferta gastronómica en nuestros bares, abiertos todos ellos también a la comunidad local.