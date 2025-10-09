El Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Foro NESI han presentado la II edición de la Semana de la Proximidad que tendrá lugar del 16 al 22 de octubre

El Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Foro NESI han presentado la II edición de la Semana de la Proximidad que tendrá lugar desde el próximo jueves 16 de octubre hasta el miércoles 22, con más de 150 actividades en los barrios.

Bajo el lema ‘Redescubriendo nuestros barrios’, trata de implicar a organizaciones, instituciones y establecimientos de los 11 distritos de la ciudad en el desarrollo de actividades, mayoritariamente gratuitas, para dar visibilidad a acciones locales que ponen en valor la proximidad como factor clave de la calidad de vida y la sostenibilidad en torno a la regeneración urbana, la alimentación sostenible, la economía local y la vida de barrio.

En la primera edición participaron 52 organizaciones llevando a cabo 95 acciones como talleres, ponencias o visitas guiadas por los barrios.

En Más de Uno Málaga, nos cuenta más detalles el coordinador de la Semana de la Proximidad y miembro de la Fundación Foro NESI, Álvaro López.