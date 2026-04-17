El Ayuntamiento de Estepona y el Cuerpo Consular de Málaga celebran un encuentro que sitúa a la ciudad como referente en cooperación internacional

El Ayuntamiento de Estepona y el Cuerpo Consular de Málaga han celebrado hoy en la ciudad un encuentro que ha reunido a representantes de casi una treintena de países con presencia consular en la provincia. Coincidiendo con el 63 Aniversario de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y los 40 años de la adhesión de España a la UE, la cita en Estepona ha supuesto un hito, dado que ha contado con la mayor presencia hasta ahora de representantes diplomáticos en un evento de estas características en Andalucía.

En la apertura del encuentro, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado el enorme orgullo que siente la ciudad con la presencia del Cuerpo Consular de Málaga, en este encuentro que sitúa a la ciudad como referente de la cooperación internacional. “Estepona, como el resto de la provincia de Málaga, ha sido a lo largo de la historia espacio de encuentro y cruce de caminos entre pueblos y civilizaciones. Esa diversidad es la que ha enriquecido a esta tierra, con sus raíces muy presentes pero siempre con una mirada abierta hacia el mundo y hacia el futuro”, ha indicado.

El regidor ha manifestado la preocupación internacional que existe ante la situación global. En este sentido, ha mencionado que la labor consular cobra aún mayor relevancia por cuanto su trabajo como constructores de puentes para el entendimiento es más necesario que nunca. “Ese espíritu es el que compartimos desde Estepona. Aquí conviven personas de 135 nacionalidades (que representan a cerca del 32% de la población censada), que han encontrado no solo un lugar donde vivir, sino un espacio donde desarrollarse, emprender y formar parte de una comunidad. Y en esa integración y colaboración llevamos trabajando desde hace años con diversos programas municipales”, ha subrayado. “Encuentros como el de hoy son fundamentales para abrir nuevas vías de trabajo, de entendimiento y de cooperación para construir proyectos comunes que beneficien a todos”.

Por su parte, el decano del Cuerpo Consular de Málaga, José Luis Ramos, ha destacado el papel decisivo de los consulados como “espacios de encuentro, de intercambio y convivencia”, especialmente en el escenario internacional actual. “Vivimos tiempos complejos, marcados por tensiones geopolíticas y desafíos locales que trascienden fronteras. En este contexto, la geoestrategia no puede desligarse de la diplomacia ni la diplomacia de la paz. Las decisiones que se toman en los grandes escenarios tienen repercusiones directas en vida cotidiana de nuestras sociedades, y es ahí donde la labor consular adquiere un valor insustituible: acercar lo global a lo local”.

En este sentido, ha subrayado que “hoy más que nunca necesitamos defender una diplomacia activa y prudente que no sólo gestione conflictos, sino que los prevenga”, y ha lanzado una reflexión: “el trabajo consular y diplomático nos recuerda que el entendimiento es posible, el dialogo es necesario y la cooperación es nuestra mejor herramienta”.

El vicedecano del Cuerpo Consular de Málaga en la zona Costa del Sol, y cónsul de Letonia, Fausto Martínez, ha agradecido al Ayuntamiento de Estepona la colaboración en la organización del encuentro, y ha defendido el papel “decisivo” de los cónsules establecidos en la provincia de Málaga “como representantes de miles de ciudadanos”.

Exposición 400 años de Historia Consular en Málaga

Con motivo de este encuentro, Estepona acoge una exposición con la que el Cuerpo Consular de Málaga celebra sus cuatro siglos de historia. Se ubica en la calle Terraza y repasa la presencia consular en la provincia desde que en 1641 se firmase un tratado comercial entre Dinamarca y España, que anunciaba la apertura del primer consulado.

La exposición está formada por 25 paneles de gran tamaño en los que se repasa la historia de cada uno de los 50 consulados que hay en Málaga (uno por cada cara de los mupis). A través de ellos, el visitante puede conocer de primera sus particularidades, curiosidades y sus funciones: imprescindibles para el refuerzo de conexiones comerciales, acuerdos económicos, científicos o culturales; así como salvaguardar los intereses de los ciudadanos extranjeros residentes. Todo ello, acompañado por fechas y acontecimientos destacados en las relaciones entre España y cada país, y por una relación de cónsules.

Espacio público en Estepona

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy designar un espacio público de la ciudad. Se trata de la glorieta junto al parque central, en las inmediaciones del edificio consistorial. Ello supone un reconocimiento a la labor que realizan los cónsules en la provincia como pilares de apoyo a su comunidad y promotores de relaciones internacionales.