ASISAFoto 2025 celebra su XVII Certamen Internacional con 518 autores ante un jurado de élite

HLA Hospital Universitario El Ángel, en Málaga, se ha convertido de nuevo en punto de encuentro para la fotografía internacional con la celebración de ASISAFoto 2025, el XVII Certamen Internacional de Fotografía Fundación ASISA. En esta edición se han presentado 7.796 fotografías de 518 autores de 47 países, un volumen de participación que confirma la madurez del salón y el tamaño de la comunidad creativa que lo rodea. Detrás de cada imagen hay una historia, una mirada y un contexto cultural distinto, lo que convierte el certamen en un verdadero mapa visual del mundo.

Las obras compiten en seis grandes ámbitos creativos –desde las series libres en color y monocromo hasta el retrato, la maternidad e infancia, las sonrisas y la naturaleza– que permiten mostrar tanto la capacidad técnica como la sensibilidad de los autores. ASISAFoto mantiene así su propósito original: reconocer el talento fotográfico y transformarlo en prestigio y recompensa, combinando premios económicos relevantes con el aval de organismos como la FIAP, la Confederación Española de Fotografía o la Federación Andaluza de Fotografía.

El fallo del certamen se ha realizado de forma presencial en HLA Hospital Universitario El Ángel ante un jurado de élite formado por Marina Cano, José Benito, Silvana Retter (EFIAP), Chema Conesa, Manuel Viola (EFIAP) y Jesús Manuel García Flores (EFIAP/ESFIAP). Seis miradas de referencia en la fotografía de naturaleza, el retrato, el reportaje y la creación contemporánea han tenido la responsabilidad de seleccionar las obras premiadas entre miles de propuestas, en un proceso que combina rigor técnico, criterio artístico y respeto por la diversidad de estilos.

Más allá de la deliberación a puerta cerrada, ASISAFoto ha querido abrir el trabajo del jurado al público mediante una ‘masterclass’ celebrada en el propio hospital, en la que los integrantes del panel han compartido su experiencia, su forma de entender la fotografía y las claves que buscan en una imagen ganadora. Esta cita formativa se ha consolidado como uno de los momentos más esperados del fin de semana: un espacio donde estudiantes, aficionados y profesionales han podido escuchar, preguntar y aprender directamente de algunos de los nombres más reconocidos del panorama fotográfico.

HLA Hospital Universitario El Ángel, Centro de Exposiciones FIAP

La edición de 2025 es además especialmente significativa porque HLA Hospital Universitario El Ángel se estrena como Centro de Exposiciones FIAP. Esta distinción, otorgada por la Fédération Internationale de l’Art Photographique, reconoce a aquellos espacios que mantienen una programación estable de exposiciones, trabajan con altos estándares de calidad expositiva y se comprometen con la difusión de la fotografía como manifestación artística. Formar parte de esta red internacional sitúa al hospital malagueño en el mapa de sedes de referencia para la fotografía, refuerza su vínculo con la cultura y subraya la apuesta de Fundación ASISA por acercar el arte a la ciudadanía también desde un entorno sanitario.

Con diecisiete ediciones ininterrumpidas, ASISAFoto ha construido un sólido historial en el que se entrelazan la trayectoria de grandes autores, la irrupción de nuevas voces y la evolución de los lenguajes fotográficos. Año tras año, el certamen ha ampliado su alcance geográfico, incorporando participantes de Europa, América, Asia y Oriente Medio, y ha ido consolidando un modelo en el que la excelencia artística convive con la calidez humana en la organización, el cuidado de los participantes y la vocación de servicio cultural.

Con la edición 2025, ASISAFoto se reafirma como un proyecto que trasciende el formato de concurso: es una comunidad internacional que crece, se mira y se reconoce a través de la fotografía. Málaga, la Fundación ASISA y HLA Hospital Universitario El Ángel se han convertido así en anfitriones de un encuentro donde miles de imágenes dialogan entre sí y con el público, celebrando la capacidad de la fotografía para emocionarnos, cuestionarnos y conectar realidades muy distintas en un mismo espacio expositivo.