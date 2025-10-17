“Aragón, el lugar para vivirlo todo" llega a Málaga de la mano de Turismo Aragonés y Europlayas

La campaña tiene como objetivo dar a conocer entre las agencias de viajes del mercado nacional la inmensa riqueza de Aragón como destino experiencial. Con su rico patrimonio, cultura, gastronomía, naturaleza, etc., Aragón emerge como escenario de experiencias únicas y auténticas para cada uno de los visitantes que elige en sus escapadas descubrir Zaragoza, Huesca o Teruel.

Zaragoza, la capital, combina el atractivo de monumentos como la Basílica del Pilar y el Palacio de la Aljafería con un ambiente urbano vibrante, repleto de terrazas, mercados y museos que narran siglos de historia. En Huesca, los Pirineos delimitan un marco único de aventura y belleza, con cumbres nevadas, estaciones de esquí y joyas medievales como el castillo de Loarre o la catedral de Jaca. Por su parte, Teruel atesora el mudéjar más puro, Patrimonio de la Humanidad, y enamora a los visitantes con pueblos con encanto y tradición como Albarracín, considerado uno de los más bellos de España.

El evento arrancó con un workshop de la oferta turística del destino en el que participaron cerca de 20 expositores, entre empresas y proveedores aragoneses. A continuación, tuvo lugar una presentación institucional que puso en valor Aragón como esa “tierra de experiencias”, siempre acogedora con el visitante. Y, por último, se sirvió un cóctel, con guiño incluido a los productos y vinos de calidad aragoneses, amenizado con sorteos y premios para el público asistente. Los afortunados ganadores tendrán la oportunidad de disfrutar en primera persona de diferentes experiencias de turismo en el destino. En representación del Gobierno aragonés participó en este evento Jorge Moncada Iribarrren, director general de Turismo y Hostelería, que acudió acompañado por la delegación de entidades y organismos aragoneses; y por parte de Europlayas, Juan Barjau, subdirector general del turoperador. Antes de Málaga, la campaña ‘Aragón, el lugar para vivirlo todo’, ha pasado por Madrid y Pamplona. La próxima semana, el 23 de octubre, se presentará también en Valencia.