Algatocín instalará una red de calor sostenible con BIOMAS

El proyecto dispone de un presupuesto de 611.431,82 a través de una subvención impulsada por la Diputación Provincial de Málaga que cuenta con financiación procedente de fondos europeos y la colaboración del Ministerio de Hacienda. La instalación discurrirá por diversas calles del casco urbano y contará una unidad térmica de producción, como sala de calderas, situada en el almacén municipal.

La red de calor mediante la implementación de calderas de biomasa para uso térmico supondrá una reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, así como un impulso a la economía local y a la protección del medio ambiente, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático desde el modelo de la economía circular y mejorando la calidad de vida de los habitantes del pueblo. Las calderas de biomasa utilizarán como combustible astillas provenientes de montes del propio entorno, lo que no solo garantiza un mantenimiento sostenible del bosque, sino que también convierte los residuos en energía aprovechable. Además, el proceso de transformación de la materia prima en combustible para los municipios de la comarca que instalarán redes de calor de biomasa se llevará cabo en las instalaciones de la antigua Cooperativa de Madera del Valle del Genal, actualmente en desuso, un recinto que será objeto de una actuación de envergadura para su adecuación a la nueva actividad.