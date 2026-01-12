La Academia Gastronómica de Málaga celebra su tradicional Gala Anual y su Entrega de Premios 2025

El acto, que fue dirigido por Manolo Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, contó también con la presencia y participación, entre otras autoridades de Arturo Bernal, Consejero de Turismo y Andalucía

Exterior; Alicia Izquierdo, teniente de alcalde Delegada de Innovación y Digitalización del Ayuntamiento de Málaga; Francisca Caracuel, Vicepresidenta 4ª de la Diputación Provincial de Málaga y Leonor García-Agua, Directora de Sabor a Málaga.

“Con nuestros Premios Anuales queremos, en primer lugar, poner en valor el talento de los profesionales del sector gastronómico malagueño y reconocer el enorme esfuerzo que realizan a diario. Málaga se ha consolidado como una referencia gastronómica a nivel nacional e internacional gracias a personas y entidades como las que reconocemos en nuestra Gala Anual, empresarios, profesionales e instituciones que trabajan cada día por defender la excelencia de nuestra gastronomía, aunando técnica, compromiso con la calidad, pasión por el oficio y capacidad para generar riqueza y empleo”, ha manifestado Manolo Tornay, quien ha querido también agradecer el apoyo y patrocinio de Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Les Roches Marbella, Sabor a Málaga y la Diputación de Málaga; así como la colaboración de Gran Hotel Miramar, One2One, Picking Málaga y Jonas Tofterup, Master of Wine.

Premiados 2025

El Premio José Luis Barrionuevo al Mejor Restaurante ha recaído en Restaurante El Puerto, de Casabermeja dirigido por Juan Jesús y José Francisco Fernández, hijos del fundador Juan Férnandez, que puso en marcha el restaurante en 1990. La carta incluye platos clásicos de tradición costera malagueña que elaboran de manera sencilla, respetando el producto, como su excelente fritura, pescados frescos a la sal o a la plancha, así como sus mariscos.

El Premio Paul Schiff al Mejor Cocinero ha correspondido a Víctor Hierrezuelo responsable de la cocina de El Chiringuito, en Sedella, en plena Axarquía malagueña. Su formación en casas de referencia como Arzak, Bardal o Dama Juana se refleja en una cocina que dialoga entre lo tradicional y lo contemporáneo.

El Premio Santiago Domínguez al Mejor Restaurante de Cocina Tradicional ha recaído en el Mesón de Andrés, de Fuengirola. Un establecimiento familiar que ofrece una cocina tradicional con una sutil puesta al día, pero siempre apostando por la máxima calidad en cuanto a producto. Andrés Palacios, con amplia experiencia en el mundo de la hostelería, y su esposa María José Valencia al frente de los fogones, son los artífices de de este restaurante que se ha convertido en todo un referente en la zona.

El Premio Enrique Mapelli a la Crítica y Difusión Nacional ha sido para El Yerno, por su extraordinaria labor en la proyección de la gastronomía malagueña, tanto dentro como fuera de nuestra provincia, así como por su contribución constante a la visibilidad del talento local, de los productos de nuestra tierra y de los valores que definen la cocina de Málaga, lo que lo convierte en imprescindible para quienes visitan nuestra provincia.

Manolo Alba, de Hermanos Alba, ha sido distinguido con el Premio Antonio

Espinosa a una vida dedicada al turismo y la gastronomía. Manolo fundó

junto a sus hermanos en los años 80 la marisquería familiar Hermanos Alba en

Cerrado de Calderón, que en el año 2015 se trasladó a El Palo. En 2024,

Hermanos Alba ganó el premio a la «Mejor Fritura de Boquerones» en la I Edición

del Concurso de Fritura Malagueña que organiza la Academia Gastronómica de

Málaga.

El Premio Antonio García del Valle al Mejor Merendero-Chiringuito es para

La Taberna del Puerto, situado en el puerto deportivo de El Candado. Local

sencillo pero lleno de encanto, junto al mar y los barcos y donde podemos

degustar cocina de toda la vida, con platos sencillos, pero elaborados de manera

primorosa.

En el apartado de mejores profesionales, Marco Trujillo ha sido merecedor del

Premio Conde Rudi a la Mejor Sala. Marco Trujillo llegó a Bardal cuando el

espacio apenas tenía unos meses de vida y ha vivido en primera persona la

evolución de Bardal. Granadino de nacimiento, antes de recalar en la casa de

Gómez estuvo en Paradores, en Gibralfaro, y en Trivio, en Cuenca.

Por último, el Premio Sabor a Málaga al Mejor Producto o Productor, en su

segunda edición, ha ido a parar a Maychoco, pequeño taller artesano de

chocolate enclavado en la Costa del Sol, concretamente en Benajarafe. Desde

este coqueto obrador se trabaja el cacao bajo la premisa del bean to bar: elaborar

todo el proceso, desde el tueste del haba de cacao hasta su culminación en

tableta.

Tradición

La Academia Gastronómica de Málaga es la institución decana de toda España.

Cada año, no sólo entrega estos reconocimientos en el ámbito provincial, sino

que suma grandes personalidades al cuadro de académicos para continuar con

la puesta en valor de toda la gastronomía malagueña. Un legado que

comenzaron en 1977 los históricos Sebastián Souvirón, Salvador Buendía,

Enrique Laza, José Manuel López Peña, Enrique Mapelli y Antonio García del

Valle