La periodista Rosa Villacastín recibe el XX Premio Internacional "Manuel Alcántara"

En cuanto a la modalidad 'Trayectoria Profesional', el XX Premio Internacional recae en Rosa Marín Martín Villacastín, "por su destacada carrera periodística, intensa y extensa, donde ha transitado desde el ejercicio pionero de la información política en democracia durante los años de la Transición -de la que justo ahora se cumple medio siglo- al desarrollo de diferentes géneros periodísticos, en especial los de la entrevista o la crónica, en áreas ligadas al periodismo social o popular, sabiendo adaptar su manera de trabajar, al tiempo respetuosa y punzante, a diferentes medios de comunicación, ya fuera en prensa escrita, televisión, radio o agencias informativas".

"En todos ellos -prosigue el fallo del jurado- Villacastín ha demostrado una profesionalidad singular, con un alto grado de personalidad, agudeza y perspicacia, labor desarrollada hasta su jubilación, anunciada en 2024".

Nacida en Ávila, Villacastín estudió Periodismo y Filosofía y Letras y comenzó a trabajar en 1970 en el diario 'Pueblo', en el que ejerció como periodista especializada en política y crónica parlamentaria. En este periódico permaneció hasta su cierre en 1983.

Fue mujer pionera en la cobertura informativa de la política española, y su labor como cronista en prensa fue luego desarrollada en el diario YA y en revistas como Época, Panorama, Tiempo, Interviú, El Semanal, Mujer de Hoy, Yo Dona, El Mundo o Diez Minutos.

Su etapa televisiva comenzó en 1993 en TVE, con el programa 'Pasa la vida', dirigido por María Teresa Campos. Tras ello, presentó varios programas de diferentes cadenas, entre los que destacan A toda página, ExtraRosa, La vida es rosa o Las mañanas de Rosa en Antena 3 Televisión.

La trayectoria prolífica de Rosa Villacastín ha sido desarrollada en casi todas las grandes cadenas televisivas estatales, incluidas también Telecinco, Cuatro -junto a Concha García Campoy- o la citada Televisión Española, así como en otros canales autonómicos como Canal Sur Televisión, Telemadrid o Aragón Televisión.

Periodista todoterreno, Villacastín también ha colaborado en numerosos programas de radio en emisoras como la Cadena SER, Radio Nacional de España, Punto Radio o Antena 3 Radio. A ello se suma el haber dirigido una agencia de noticias, la agencia Anco Press, y la colaboración intensa en otras como Colpisa o Europa Press. Rosa Villacastín es autora de una decena de libros de ficción y de no ficción y desde noviembre de 2019 es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid.