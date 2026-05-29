Abiertas las inscripciones para la Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro 2026

La gastronomía malagueña vuelve a rendir homenaje a uno de los productos más emblemáticos del verano: el Tomate Huevo Toro del Valle del Guadalhorce.
Ya están abiertas las inscripciones para participar en la nueva edición de la Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro, una iniciativa que reunirá, del 31 de julio al 31 de agosto, a restaurantes de toda la provincia en torno al sabor, la creatividad y el producto local.
Esta ruta gastronómica se ha consolidado como una de las grandes citas del verano, convirtiéndose en una excelente oportunidad para que los establecimientos participantes den visibilidad a su cocina y atraigan nuevos clientes gracias a una potente campaña de promoción en medios de comunicación, prensa, radio y televisión.
¿Cómo participar?
Los restaurantes participantes solo tendrán que incluir en su carta, menú o sugerencias al menos un plato elaborado con Tomate Huevo Toro como ingrediente principal.
Una propuesta sencilla que permite a cada establecimiento mostrar su personalidad culinaria y sorprender a los comensales con recetas frescas, originales y llenas de sabor.
¿Por qué participar?
Formar parte de la Ruta Gastronómica Tomate Huevo Toro supone:
- Integrarse en una gran campaña promocional a nivel provincial.
- Dar mayor visibilidad al restaurante durante todo el mes de agosto.
- Atraer nuevos clientes interesados en la gastronomía local y de temporada.
- Potenciar la creatividad culinaria utilizando un producto único y de gran calidad.
- Formar parte de una iniciativa gastronómica consolidada y reconocida.
Inscripciones abiertas hasta el 25 de junio
Los restaurantes interesados ya pueden formalizar su inscripción a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSljUuR37W1NMIORAEHMYZAS4pdhhyOGc7AmAo2Jwg8fdLBQ/viewform
El verano sabe mejor con Tomate Huevo Toro. Hashtag oficial: #HuevoToro2026