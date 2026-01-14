"En 2025, con un aumento moderado del número de visitantes, hemos conseguido incrementar los ingresos y el empleo turístico"

Ayer se conocieron los datos del tráfico aéreo registrado en 2025 en Andalucía, con datos históricos en el aeropuerto de Málaga que cerró el año con más de 26,7 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 7,4 %. Además, la entidad aeroportuaria malagueña también ha obtenido el mejor dato de su historia en operaciones, que han sido cerca de 187.000, lo que supone un 6,9 % más.

Del total de viajeros, 4,46 millones fueron en el ámbito nacional, un 5,5 % más, y 22,2 millones procedían de conexiones con el extranjero, un 7,8 % más. Respecto al tráfico internacional, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron el británico (6,1 millones) y, con algo más de distancia, el alemán (2 millones), el holandés (1,6 millones), el italiano (1,4 millones) y el francés (1,38 millones).

Atendiendo al incremento de viajeros, los más dinámicos fueron Emiratos Árabes, Islandia, Catar y Egipto

Todo ello, a pocos días del comienzo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) donde Turismo Costa del Sol acude con el objetivo de recuperar cuota de turismo nacional que ha caído durante el año pasado en un 5%

Por otra parte, el turismo internacional en España muestra una ralentización en su crecimiento en 2025, con una menor llegada de viajeros en comparación con años anteriores, lo que resulta en unos 20,000 turistas menos al día que en 2024, aunque aún se encaminan a un año récord en cifras absolutas; esta moderación se debe a la caída de mercados clave como Francia