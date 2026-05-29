La Saeta repasa la Semana Santa de Málaga 2026 en su nueva edición de Primavera

La revista La Saeta ya se encuentra a la venta con la publicación de su edición de Primavera 2026, un nuevo número que vuelve a ofrecer una amplia mirada a la pasada Semana Santa de Málaga y a todo cuanto rodeó la celebración cofrade vivida entre el 28 de marzo y el 5 de abril.

La portada de esta edición reproduce el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga 2026, realizado por el artista Martín España, una obra que protagoniza visualmente una publicación marcada, una vez más, por el protagonismo de la fotografía, el patrimonio artístico y la memoria de cuanto dejó la reciente Cuaresma y los días procesionales.

El número se abre con el saludo institucional del presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, José Carlos Garín Valle, quien realiza una valoración de la Semana Santa de 2026 tras haberse podido completar íntegramente todas las estaciones de penitencia previstas. Junto a ello, la revista incorpora el texto literario ‘El enfoque’, firmado por la escritora malagueña María Victoria Atencia, que aporta una mirada poética y profundamente personal vinculada a la vivencia de la Semana Santa.

Entre los contenidos centrales de esta edición ocupa un lugar destacado el recorrido por los principales actos agrupacionistas celebrados durante los meses previos a la Semana Santa. El director de La Saeta, el historiador Andrés Camino Romero, repasa acontecimientos como la presentación del cartel oficial en el Teatro Albéniz, la edición cuaresmal de la propia revista, el vía crucis presidido por el Nazareno de Viñeros, la presentación del libro Personajes de la Semana Santa de Málaga o el pregón oficial pronunciado por el periodista Ignacio A. Castillo Ruiz en el Teatro Cervantes.

La publicación dedica también un espacio destacado al análisis de la cartelería cofrade. José Manuel Torres Ponce realiza un recorrido por distintos carteles anunciadores de hermandades malagueñas, abordando autores, estilos y tendencias artísticas actuales presentes en este ámbito creativo. El lector encontrará referencias a obras dedicadas a corporaciones de cada jornada de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos al Viernes Santo, con comentarios sobre composición, técnica y simbolismo visual.

El patrimonio textil protagoniza igualmente uno de los grandes reportajes de este número bajo el título ‘Bajo tu manto nos acogemos’, firmado por el investigador Alberto Jesús Palomo Cruz. El trabajo analiza distintos mantos procesionales de Dolorosas malagueñas, repasando su evolución histórica, talleres de ejecución y características artísticas de algunas de las piezas más destacadas de la Semana Santa malagueña.

Otro de los apartados habituales de La Saeta vuelve a centrarse en las ‘Devociones’, una sección coordinada por Andrés Camino Romero que recoge escenas cotidianas vividas durante la pasada Cuaresma en torno a distintas imágenes de devoción. Besapiés, momentos de oración y encuentros íntimos entre fieles e imágenes conforman una serie fotográfica en blanco y negro que muestra una dimensión más íntima y personal de la Semana Santa.

Entre los contenidos más esperados por los lectores regresa además el apartado ‘Estrenos procesionales 2026’, elaborado por Rafael Rodríguez Puente, donde se recogen y analizan algunas de las principales novedades patrimoniales vistas este año en las calles de Málaga. El reportaje incluye referencias a importantes piezas y estrenos procesionales presentados por distintas corporaciones malagueñas.

La publicación incorpora igualmente una extensa crónica gráfica de la Semana Santa de 2026 bajo el título ‘Pinceladas de la Semana Santa 2026’, además de textos del pregonero Ignacio A. Castillo, reportajes fotográficos y un nuevo espacio que llevará desde ahora el nombre de Santiago Guerrero-Strachan, fotógrafo cofrade fallecido el pasado año y cuya figura recibe así un especial reconocimiento dentro de la revista.

En este número participan como redactores Stella Gómez Negrillo, Alberto Jesús Palomo Cruz, Rafael Rodríguez Puente y José Manuel Torres Ponce. El apartado gráfico reúne trabajos de José Alarcón Capilla, Francisco Miguel Carneros Ruiz, Hugo Zhibin Gálvez Navarro, Stella María Gómez Moreno, Rafael J. Gómez Pacheco, Santiago Guerrero-Strachan Carrillo, Francisco Jódar Soler, Francisco Mayorga Fernández y Juan José Mayorga Fernández. La dirección de La Saetacorresponde a Andrés Camino Romero, mientras que el diseño y maquetación llevan la firma de Fran Barrionuevo y la impresión ha sido realizada por Gráficas Urania.