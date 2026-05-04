La Asociación de la Prensa de Málaga reúne a los colectivos periodísticos con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de la Prensa de Málaga ha convocado los ocho colectivos periodísticos con representación en Málaga para leer un manifiesto conjunto en defensa de la profesión, en el que denunciarán la precariedad laboral, las presiones y los ataques que afectan al ejercicio del periodismo. Será en la sede de la Asociación de la Prensa de Málaga de calle Panaderos, 8, 1º. El acto está abierto a todas y todos los profesionales de la comunicación que deseen sumarse.

Intervendrán los representantes de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga (CPPAM), la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM), la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa (AMIGP), la Asociación de Cámaras de Televisión de Andalucía (ACTA), Costa Press Club y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.

Manifiesto

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa asumimos el lema elegido por la Unesco para su conmemoración: “Forjar la paz”, por su especial significado en un contexto marcado por la desconfianza y la polarización social. Se trata de un mandato claro para recuperar la función social del periodismo, esencial en momentos como el actual. Nos recuerda que la paz se construye con información rigurosa, independiente y honesta, y nos impulsa a recoger la antorcha de los periodistas cuya voz ha sido silenciada bajo la violencia.

Los dos últimos años se han convertido en los más letales para el Periodismo, especialmente en el Oriente Próximo. Según denuncia el Comité para la Protección de los Periodistas, en este periodo Israel ha asesinado a 260 periodistas en Gaza, Líbano, Yemen e Irán, a los que hay que sumar a quienes han perdido la vida o la libertad en otras partes del mundo en el ejercicio de su labor informativa. Condenamos el asesinato de periodistas como una grave vulneración del derecho internacional humanitario y exigimos el cumplimiento efectivo de las normas que los protege.

La libertad de prensa sólo es posible con condiciones laborales dignas, que protejan la vida, pero también la integridad y la dignidad de los profesionales. En España, la profesión arrastra una precariedad estructural alarmante, con salarios insuficientes, jornadas excesivas y un número creciente de falsos autónomos. Una situación que dificulta y limita la calidad informativa y la independencia, agravada por la presión política, desde donde se señala, insulta y amenaza, en una espiral que no podemos permitir que llegue a normalizarse.

Por todo ello, reivindicamos: condiciones laborales justas y estables, acordes con el reconocimiento que debe tener el ejercicio del periodismo; respeto a la deontología y a la independencia profesional; protección frente a presiones y ataques, y unas instituciones que garanticen la transparencia y faciliten la labor de control que deben ejercer los medios. Sólo así, haciendo del periodismo parte de la solución, podremos contribuir a construir la paz.