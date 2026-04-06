La Asociación Peña La Vega organiza junto al Ayuntamiento de Pizarra celebran la XXXVI edición del Día Verde

El XXXVI Día Verde tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril a partir de las 10:30h en el Parque Recreativo La Vega. Esta jornada, ya consolidada como una cita destacada en el calendario local, tiene como objetivo fomentar el respeto por el medio ambiente y la convivencia entre vecinos y vecinas.

Durante la mañana se llevarán a cabo diversas actividades, entre las que destacan labores de limpieza del entorno natural y la plantación de árboles, contribuyendo así a la mejora y conservación del espacio. Además, la jornada contará con un ambiente festivo en el que no faltará la tradicional paella, ofreciendo así a los asistentes la oportunidad de compartir una jornada de encuentro y disfrute al aire libre.

Desde la organización se anima a todos los vecinos y vecinas a participar activamente en esta iniciativa, colaborando con las actividades programadas y contribuyendo a hacer de este Día Verde una jornada especial para toda la comunidad.