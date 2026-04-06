SOSTENIBILIDAD

La Asociación Peña La Vega organiza junto al Ayuntamiento de Pizarra celebran la XXXVI edición del Día Verde

Se llevarán a cabo diversas actividades, como labores de limpieza del entorno natural y la plantación de árboles,¡

Redacción

Málaga |

La Asociación Peña La Vega organiza junto al Ayuntamiento de Pizarra celebran la XXXVI edición del Día Verde
La Asociación Peña La Vega organiza junto al Ayuntamiento de Pizarra celebran la XXXVI edición del Día Verde | Ayuntamiento de Pizarra

El XXXVI Día Verde tendrá lugar el próximo domingo 12 de abril a partir de las 10:30h en el Parque Recreativo La Vega. Esta jornada, ya consolidada como una cita destacada en el calendario local, tiene como objetivo fomentar el respeto por el medio ambiente y la convivencia entre vecinos y vecinas.

Durante la mañana se llevarán a cabo diversas actividades, entre las que destacan labores de limpieza del entorno natural y la plantación de árboles, contribuyendo así a la mejora y conservación del espacio. Además, la jornada contará con un ambiente festivo en el que no faltará la tradicional paella, ofreciendo así a los asistentes la oportunidad de compartir una jornada de encuentro y disfrute al aire libre.

Desde la organización se anima a todos los vecinos y vecinas a participar activamente en esta iniciativa, colaborando con las actividades programadas y contribuyendo a hacer de este Día Verde una jornada especial para toda la comunidad.

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