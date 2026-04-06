Amfremar inaugura su nuevo Centro de Mayores: un hogar para la convivencia y la inmortalidad de los valores solidarios

La Asociación Amfremar ha dado un paso histórico en su compromiso con el bienestar social con la inauguración oficial de su nuevo Centro de Mayores. El acto, cargado de emoción y espíritu comunitario, ha servido para abrir las puertas de un espacio diseñado específicamente para combatir la soledad y promover el envejecimiento activo en el barrio.

La jornada comenzó con una solemne bendición de las instalaciones a cargo del Padre Gerardo Martinez, quien destacó la importancia de crear "refugios de amor y dignidad" para quienes tanto han dado a la sociedad. La nota cultural la puso el tenor Pedro Miguel Barrientos Duque, cuya voz llenó el nuevo salón de actos en un momento de gran belleza artística que cautivó a los vecinos y autoridades presentes.

Bajo el inspirador lema proyectado en el centro: “Lo que haces por ti mismo muere contigo, lo que haces por los demás es inmortal”, el presidente de Amfremar, D. Fernando Gutiérrez Vallejo, recordó en su discurso que este proyecto no es solo un edificio, sino "un monumento a la solidaridad colectiva y un espacio donde nuestros mayores podrán seguir escribiendo su historia con alegría".

El acto contó con la intervención de Ana Cabrera Torres, responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, que puso en valor el impacto social de iniciativas como esta que generan un beneficio directo y tangible en la calidad de vida de colectivos

vulnerables como el de los mayores. Cabrera puso en valor la alianza existente entre la Fundación Unicaja y Amfremar, a través del respaldo del comedor social de la entidad o el impulso de iniciativas para la integración sociolaboral de mujeres vulnerables.

Por su parte, Dña. Pilar Díaz Ortiz de Lanzagorta, Responsable de Coordinación del Centro, subrayó la vertiente operativa y humana del proyecto: "Queremos que cada persona que cruce esta puerta se sienta escuchada, acompañada y valorada. Este centro nace con la vocación de ser el corazón latente de Amfremar".

El Centro de Mayores de Amfremar ya está operativo y ofrecerá una amplia programación de actividades, talleres y servicios asistenciales, reafirmando el papel de la asociación como un pilar fundamental en la red de apoyo social malagueña