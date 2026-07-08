La Asociación Malagueña de Empresas de Seguridad (AMES) celebró una nueva edición del Día de la Seguridad Privada, junto a FES (Federación Española de Seguridad y APROSER (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), una jornada de reconocimiento al trabajo de los profesionales del sector y al modelo de colaboración entre la seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

AMES reúne al sector de la seguridad privada en Málaga y reconoce a 147 profesionales por su compromiso y excelencia

Durante el acto se hizo entrega de 147 menciones honoríficas a profesionales que han destacado por su labor, profesionalidad y contribución a la seguridad de la ciudadanía. Estas distinciones reconocen actuaciones meritorias, servicios destacados y la colaboración constante entre la seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Redacción

Málaga |

AMES reúne al sector de la seguridad privada en Málaga y reconoce a 147 profesionales por su compromiso y excelencia
AMES reúne al sector de la seguridad privada en Málaga y reconoce a 147 profesionales por su compromiso y excelencia | AMES

La jornada reunió a representantes institucionales, responsables policiales, mandos de la Guardia Civil, empresas del sector y profesionales de la seguridad privada, consolidándose como una de las principales citas anuales de reconocimiento al sector en la provincia de Málaga.

La seguridad privada desempeña un papel cada vez más relevante en la prevención, detección y comunicación de incidencias, actuando como un aliado estratégico de las administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En Málaga, esta colaboración continúa fortaleciéndose año tras año, contribuyendo a mantener elevados estándares de seguridad y convivencia.

Durante el acto también se destacó la evolución tecnológica del sector, con la incorporación de sistemas avanzados de videovigilancia, inteligencia aplicada a la seguridad, control de accesos y soluciones cada vez más eficaces para la protección de personas y bienes.

Desde AMES se trasladó un mensaje de reconocimiento a todos los profesionales que desarrollan su labor diariamente en la provincia, así como un agradecimiento a las instituciones, empresas colaboradoras y organismos participantes que hicieron posible la celebración de esta edición.

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