AMES reúne al sector de la seguridad privada en Málaga y reconoce a 147 profesionales por su compromiso y excelencia

La jornada reunió a representantes institucionales, responsables policiales, mandos de la Guardia Civil, empresas del sector y profesionales de la seguridad privada, consolidándose como una de las principales citas anuales de reconocimiento al sector en la provincia de Málaga.

La seguridad privada desempeña un papel cada vez más relevante en la prevención, detección y comunicación de incidencias, actuando como un aliado estratégico de las administraciones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En Málaga, esta colaboración continúa fortaleciéndose año tras año, contribuyendo a mantener elevados estándares de seguridad y convivencia.

Durante el acto también se destacó la evolución tecnológica del sector, con la incorporación de sistemas avanzados de videovigilancia, inteligencia aplicada a la seguridad, control de accesos y soluciones cada vez más eficaces para la protección de personas y bienes.

Desde AMES se trasladó un mensaje de reconocimiento a todos los profesionales que desarrollan su labor diariamente en la provincia, así como un agradecimiento a las instituciones, empresas colaboradoras y organismos participantes que hicieron posible la celebración de esta edición.

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