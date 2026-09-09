Alhaurín de la Torre autoriza la construcción de un centro comercial en la zona este

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado la concesión de la licencia solicitada por la sociedad Gestora Comercial Hipersol S. L. para la construcción de un centro comercial en la zona este del ensanche urbano, concretamente en la avenida de Santa Clara, de acuerdo al proyecto básico presentado por esta empresa.

Se trata de una parcela de 13.877 metros cuadrados clasificada como suelo urbano consolidado y calificada de comercial, conforme a la denominada LISTA (Ley 7/2021 de Sostenibilidad del Territorio en Andalucía) y al Plan General de Alhaurín de la Torre.

La propuesta aprobada por el Ayuntamiento fija un plazo para el inicio de las obras de un año y un máximo de tres años para su terminación a contar desde el inicio de las mismas, de acuerdo al Reglamento General de la Ley 7/2021, si bien el alcalde, Joaquín Villanova, ha asegurado que los trabajos terminarán mucho antes.

El proyecto, cuyo presupuesto roza los 10,8 millones de euros y que ya recibió la llamada Calificación Ambiental Favorable Condicionada, abarca la construcción de un hipermercado, locales comerciales y dos plantas de aparcamiento subterráneo. Villanova ya anunció concretamente en su día que el hipermercado sería de la marca Carrefour y ocupará unos 4.900 metros cuadrados en la planta baja del edificio.

El diseño dibuja asimismo una docena de locales comerciales, así como una entreplanta y dos plantas subterráneas de aparcamientos que sumarán unas 400 plazas, incluyendo unas 13 de ellas para vehículos eléctricos.

Desde el punto de vista socioeconómico, se prevé la creación de un importante número de empleos y una notable mejora de la oferta comercial, lo que supondrá un impulso para esta zona de Alhaurín de la Torre. El equipo de gobierno que encabeza Joaquín Villanova reitera su apoyo a todo tipo de iniciativas que contribuyan a dinamizar la economía local y a generar puestos de trabajo en Alhaurín de la Torre, tanto los que promueven grandes cadenas como los liderados por pequeñas y medianas empresas y nuevos emprendedores.