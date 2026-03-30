Acto de jura o promesa del Consejo Andaluz de Graduados Sociales

"La realidad de las relaciones laborales es la más compleja que hemos vivido en el último siglo". Esta reflexión forma parte de las palabras de Eduardo Ruiz Vegas, presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales tras el acto de jura o promesa de los miembros del Pleno en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, en Granada el viernes 20 de marzo.

“Cambio de normativa constante, contradictoria y de redacción apresurada crea mucha inseguridad jurídica a los Graduados Sociales y por ende a trabajadores, empresarios y autónomos” explica Eduardo Ruiz en su intervención. Como nuevo presidente del Consejo Andaluz, Ruiz Vegas cree firmemente en la implantación definitiva de la mediación intrajudicial como herramienta fundamental para la resolución rápida y segura de conflictos, y “es necesario mejorar la formación de profesionales, la divulgación entre la sociedad y una dotación presupuestaria acorde a las necesidades de este servicio” concluye.

El evento contó con la presencia de destacadas autoridades del ámbito judicial e institucional, entre ellas:

Lorenzo del Río Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Joaquín Merchán Bermejo, presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España; Manuel Martín Hernández-Carrillo, presidente de la Sala de lo Social de Málaga Luis A. Gollonet Teruel, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada; Eduardo Ruiz Vegas, presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales; José Blas Fernández Sánchez, ex presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, que finaliza su etapa al frente de esta institución.

Asimismo, el acto contó con una nutrida asistencia de autoridades de las distintas administraciones públicas, entre las que destacó la presencia de la viceconsejera de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, poniendo de relieve el apoyo institucional y la relevancia del trabajo desarrollado por los Graduados Sociales en Andalucía.

El acto fue también el reflejo de un relevo ejemplar en la presidencia del Consejo, realizado dentro de un clima de lealtad, compañerismo y profundo compromiso profesional. La ceremonia puso de manifiesto la perseverancia en la defensa de los objetivos alcanzados durante la etapa presidencial de José Blas Fernández, así como la firme voluntad de continuar avanzando con las nuevas líneas de trabajo del Consejo, ahora bajo la presidencia de Eduardo Ruiz, quien asume este reto con responsabilidad, visión de futuro y dedicación al servicio público.

Durante la ceremonia celebrada, también tomaron posesión de sus respectivos cargos, la reelegida vicepresidenta del Consejo, María del Mar Ayala, y la Comisión Permanente integrada por Ana M.ª Ruiz Girona, secretaria; José M.ª Morales Sánchez, tesorero y Luis Miguel Alonso Santamarta y Francisco Silva González, vocales de la comisión.

En las intervenciones que se sucedieron quedó reafirmado el compromiso del Consejo Andaluz con el progreso y modernización del sistema de Justicia en la Comunidad Autónoma, así como manifestado su total disposición para colaborar con las instituciones competentes de las distintas consejerías andaluzas, como también, el total compromiso con la formación de los graduados sociales, en combinación con las universidades andaluzas y sus facultades de Estudios Sociales y del Trabajo, señalando como elemental el área de Recursos Humanos para la mejora del clima laboral y social de las empresas andaluzas.

El Consejo Andaluz desea reiterar su voluntad de diálogo, cooperación y servicio público, reafirmando su objetivo de seguir contribuyendo con el progreso social en Andalucía y la cercanía al ciudadano.